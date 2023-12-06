李亦伸專欄／氣死全世界「詹黑」！NBA湖人LeBron James真的厲害

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暫停後湖人發邊線球，Anthony Davis持球、被犯、兩罰中一，AD二罰失手，湖人以106：103領先，留給太陽6.6秒反擊機會，太陽前鋒Kevin Durant倉促在三分線外急停、拉竿、出手，沒有碰框，太陽3分飲恨，無緣季中錦標賽四強。
老詹絕頂聰明，看見Austin Reaves被包夾、傳不出來，第一時間跟裁判要求暫停，在老詹要求暫停時，也就是Reaves被包、掉球、球失控滾動同時。但當時太陽也沒有取得控球球，球是屬於「失控狀況」。
NBA依據規則和裁判吹判給了湖人暫停，太陽力爭無效。老詹叫暫停時，究竟Austin Reaves還沒掉球，球還沒失控脫手，還是球已經脫手、在地上滾動、處於失控狀況，無從查證。
老詹聰明又幸運反應，用一次「準絕殺」暫停，為湖人保住勝利，卻也讓全世界「詹黑」氣到吐血，全世界「湖黑」恨到睡不著覺。
看完這一球當下，我笑了，因為詹黑又要拿出來鞭屍老詹，裁判又要被套上「為湖人和老詹護航」罪名。
湖人此戰3成73投籃命中率，3成三分命中率投進9個三分實在難看，卻也足夠贏球。
太陽4成93投籃命中率、4成8三分命中率命中12記三分，都是精英進攻水平，前鋒Kevin Durant 17投12中砍進31分、7籃板，後衛Devin Booker 21分、11籃板、6助攻，後衛Grayson Allen貢獻21分，三分球8投4中，三巨頭表現完美，但湖人卻是更幸運贏家。
這場球有許多啟發：
1、太陽除了Kevin Durant和Devin Booker，其他底薪和低薪球員在面對湖人防守和高大側翼3D，確實素手無策，這樣的戰局和內容、過程，未來還會持續發生，季後賽肯定只會更加困難。
2、太陽顯然需要一名高階持球點，這個高階持球點必須要有組織、外線和相當突破能力，經驗老到，擅長控制比賽節奏，但如果這個持球點只能是傷停中的Bradley Beal，那未必是好事。
3、湖人防守還沒完整到位，但正在變好，未來防守強度和空間還有很高上升空間。湖人擁有全聯盟最高大側翼3D群，包括Cam Reddish、Taurean Prince、Jarred Vanderbilt、八村壘，還有Anthony Davis、Austin Reaves一流又聰明防守者，老詹輕鬆許多，不必再負擔那麼多防守、對位、協防工作。
4、老詹當然還能打出一流防守，他會看場面和情況、需求投入防守，湖人有足夠人手和底氣可以讓老詹這麼打，這是湖人陣容和輪換優勢。
5、靠防守限制太陽節奏，用輪轉箝制太陽反擊速度，再靠內線和禁區優勢進行全面壓制，湖人本季三勝太陽，展現足夠陣容深度。
看著全世界詹黑更討厭詹黑，真的很爽，我就是喜歡看這種場面和詹黑故事。
湖人不是靠裁判和哨音今年連贏太陽三場，是太陽自己有陣容和細節、人員配置問題。
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