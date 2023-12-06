國民黨批評台未加入IPEF 經貿辦：尚無對台不利影響
國民黨今（6）日召開記者會，提及「印太經濟架構」（IPEF）協議，台灣並不在創始國名單中，更批評時任駐美代表的蕭美琴，「戰貓外交」就是對美卑躬屈膝。對此行政院經貿談判辦公室說明，台美關係有目共睹，不應以一份看來似為沙盤推演的參考文件質疑，也強調爭取更大國際經貿空間是政府重要政策，對於IPEF會密切注意，依據目前所觀察到的最新發展，尚無對台灣有不利的影響。
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨指控，經貿辦回應，首先台美關係近年來獲得全面性的提升，在經貿、外交等領域都有長足進展，全民都有目共睹。台美關係的進步不應以一份看來似為沙盤推演的參考文件質疑。其次整體而言，台美間在推動經貿及避免雙重課稅方面已有具體進度，也符合國家需要，台灣雖然還沒有加入IPEF，但在台美21世紀貿易倡議及避免雙重課稅方面都有進展，雙方已經在今年6月1日簽署台美貿易首批協定，美國國會也在委員會無異議通過台美避免雙重課稅的相關法案。
第三，爭取更大國際經貿空間是政府重要政策，近年來已有很大進展，例如台灣與加拿大在10月24日宣布完成台加投資協議（FIPA）談判，11月8日與英國簽署提升貿易夥伴關係（ETP）協議，都是重要的證明案例。
最後經貿辦說明，對於IPEF會密切注意，依據目前所觀察到的最新發展，尚不會對台灣有不利的影響。