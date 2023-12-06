星宇航空運籌中心內部曝！3台「恐怖箱」超吸睛　造價上看5億元

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這棟大樓裡，星宇航空安排第一線作業單位進駐，包含飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤及企業安全等，此外，機組員報到中心、航機24小時監控中心及空地勤人員訓練中心也都設立於此。
今星宇航空開放媒體參訪運籌中心，進入模擬艙內，座位上方的行李空間飄出白煙，這是模擬行李失火的狀況，只見教官有條不紊確認溫度、使用滅火器滅火、再次確認現場狀況，一套行雲流水的標準動作，正是空服員的訓練日常。此外，包含模擬機艙失壓、氧氣罩掉落、打開逃生出口艙門與使用逃生滑梯疏散旅客等，也都是訓練項目，只為了以防萬一，能將事故傷害降到最低。
走進另外一個空間，映入眼簾的是三台俗稱「恐怖箱」的全動式飛行模擬機，可以模擬高達7、800種故障設定，包含飛機著火、發動機熄火、發動機爆炸、風切等，每一台造價依照飛機機型、電腦機房不同，價格落在3億至5億元之間，星宇配備的是機隊擁有的A321、A350、A330型，提供星宇航空培訓機師使用。
星宇航空運籌中心引進先進的訓練設施，包含全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器及各式訓練教室等，期許打造台灣民航業界最優良的訓練環境，預估未來每年將可訓練2500名空地勤人員，投入星宇航空第一線單位，帶給旅客最高品質的搭機經驗。