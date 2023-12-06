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星宇航空運籌中心內部曝！3台「恐怖箱」超吸睛　造價上看5億元

▲全動式飛行模擬機，可以模擬高達7、800種故障設定。（圖／記者許若茵攝，2023.12.06）
▲全動式飛行模擬機，可以模擬高達7、800種故障設定。（圖／記者許若茵攝，2023.12.06）

記者許若茵／桃園報導

星宇航空今（6）日開放媒體參觀運籌中心，穩重、簡潔的現代風格，內部引進了全動式飛行模擬機與各式訓練艙，預估每年將可訓練2500名空地勤人員，提供旅客優質服務。

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落腳於遠雄自由貿易港區的星宇航空運籌中心緊鄰桃園機場，為桃園機場公司與遠雄自貿港區以BOT方式合作興建，佔地2340坪，外觀採穩重、簡潔的現代風格，演繹創新求變及穩健永續的企業精神。建築主體方正的向上延伸，期許星宇航空一飛衝天，灰白色的外牆象徵無垠的天空，其上方框代表繁星綻放光芒，再飾以棕色隔板及黃色線板，分別象徵航道及航線，為建築物注入活力。

這棟大樓裡，星宇航空安排第一線作業單位進駐，包含飛航機師、空服員、機務維修、運務地勤及企業安全等，此外，機組員報到中心、航機24小時監控中心及空地勤人員訓練中心也都設立於此。 

今星宇航空開放媒體參訪運籌中心，進入模擬艙內，座位上方的行李空間飄出白煙，這是模擬行李失火的狀況，只見教官有條不紊確認溫度、使用滅火器滅火、再次確認現場狀況，一套行雲流水的標準動作，正是空服員的訓練日常。此外，包含模擬機艙失壓、氧氣罩掉落、打開逃生出口艙門與使用逃生滑梯疏散旅客等，也都是訓練項目，只為了以防萬一，能將事故傷害降到最低。

走進另外一個空間，映入眼簾的是三台俗稱「恐怖箱」的全動式飛行模擬機，可以模擬高達7、800種故障設定，包含飛機著火、發動機熄火、發動機爆炸、風切等，每一台造價依照飛機機型、電腦機房不同，價格落在3億至5億元之間，星宇配備的是機隊擁有的A321、A350、A330型，提供星宇航空培訓機師使用。

星宇航空運籌中心引進先進的訓練設施，包含全動態模擬機、服務訓練模擬艙、緊急程序訓練模擬艙、滅火訓練模擬艙、艙門訓練器及各式訓練教室等，期許打造台灣民航業界最優良的訓練環境，預估未來每年將可訓練2500名空地勤人員，投入星宇航空第一線單位，帶給旅客最高品質的搭機經驗。 

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