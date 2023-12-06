時來運轉運彩摸彩　樂天女孩南下造勢宣傳

運動彩券即將進入第三屆，因應網路科技化，新年度運彩經銷商為吸引更多新會員加入成為網路會員，運彩協進會將於12月16日下午三點在義享時尚廣場舉辦「時來運轉運彩直播」摸彩活動。今（6）日4位樂天超人氣女神，阿布舞、溫妮、凱莉絲、卉妮，特地提前南下為活動造勢宣傳。
記者陳美嘉／高雄報導
運彩協進會主辦的「時來運轉運彩直播」摸彩活動，12月16日下午三點將在義享時尚廣場舉行，現場將送出1台特斯拉、10台Gogoro、100萬元的7-11一萬元商品卡、以及125顆球星簽名球等好禮，而10位樂天女孩，Yuri、巫苡萱、小紫、嘎琳、阿布舞、溫妮、凱莉絲、卉妮、穎樂、琳妲，也會親臨現場與粉絲互動，還將帶來勁歌熱舞。
運彩協進會秘書長王榮晟表示，因應網路科技化，以及新年度運彩經銷商換證時，為鼓勵新、舊會員，成為運彩虛擬會員，特別大手筆舉辦摸彩活動。民眾投注的每一筆金額，都會提撥10%至國家運動發展基金，為運動產業注入心力，促進國內體育發展，培育更多世界頂尖的運動選手，並協助政府落實「健康國民、卓越競技、活力臺灣」的政策目標。
王榮晟表示，對於運動彩券未來的發展性，運彩協進會樂觀其成，因為運動彩券將融入生活的一部分，成為廣大民眾生活中不可或缺之休閒娛樂活動。要參加摸彩活動抽好禮的朋友，請上網加入運彩協進會網路會員，輸入指定證號93281049，就可以取得抽獎資格，12月16日有機會抽中特斯拉等大獎。