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看Selina抱小腰果噴母愛！Hebe感慨當媽很偉大　不排斥未來生小孩

▲田馥甄出席公益活動，透露看Selina照顧小孩很感動，自己也不排斥當媽。（圖／華山基金會提供）
▲田馥甄出席公益活動，透露看Selina照顧小孩很感動，自己也不排斥當媽。（圖／華山基金會提供）

記者江芷稜／綜合報導

金曲歌后田馥甄（Hebe）今（6）日擔任愛心大使，號召關注弱勢老人，大方花費45萬元台幣捐贈500份年菜，為公益活動盡一份心力，提起S.H.E的成員Ella與Selina都相繼當了媽媽，感受到新生命的成長，S.H.E私下聚會時，Selina有帶小腰果來她家玩，Hebe覺得小嫩嬰很可愛，很喜歡抱抱他，自己也不排斥生小孩。

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▲田馥甄（左）捐贈500份年菜給弱勢老人。（圖／華山基金會提供）
▲田馥甄（左）捐贈500份年菜給弱勢老人。（圖／華山基金會提供）
S.H.E感情要好，Hebe與Ella都見證小腰果的誕生，她自稱是「甄甄阿姨」，也不會跟Ella爭搶當乾媽，比誰給的愛比較多，她說：「我的愛不需要被考核，也沒有在競爭，老婆（Selina）以現在對他的狂熱，會希望小腰果第一句話要叫他『媽媽』，我不敢跟她競爭。」

▲田馥甄（左三）出席公益活動，呼籲外界一起獻愛心。（圖／華山基金會提供）
▲田馥甄（左三）出席公益活動，呼籲外界一起獻愛心。（圖／華山基金會提供）
她透露日前Selina帶小腰果到自己家玩，結果小嫩嬰噴屎，看著Selina在幫兒子洗屁股，當下會覺得當媽很辛苦，母愛很偉大，那種親密感是無可取代的，「我好像還蠻輕鬆的，有很多餘裕，做自己想做的事情，比較輕鬆」。被問是否想告別單身？她表示不會想刻意脫單結婚，但也很好奇自己若當上媽媽會什麼樣子，並不排斥未來生小孩。

▲S.H.E在成軍23週年合體獻聲，透露演唱會幕後祕辛及Selina懷孕過程。左起為Ella、Selina、Hebe。（圖／翻攝自Selina FB）
▲Selina（中）細心照顧小腰果，讓Hebe（右）感慨母愛真偉大。左起為Ella、Selina、Hebe。（圖／翻攝自Selina FB）
近日亞錦賽在大巨蛋登場，謝金燕成為首個在場演唱的歌手，是否想挑戰大巨蛋開唱？Hebe表示：「對所有不管大小舞台，讓我歌唱的舞台，都有興趣。」她今年不打算參加跨年表演，元旦要和爸媽一起參加內觀活動，至於明年計畫，想要出專輯也想開演唱會。

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