▲K他命化身「救命藥」　不只抗憂鬱！北榮、振興研究：可降5成自殺風險

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低劑量K他命活化前額葉 快速減少憂鬱、自殺風險傳統抗鬱劑通常需要約3週－1個月才會出現療效，過去國外研究就曾指出，極小劑量K他命（Ketamine）可以在數小時內產生強大、快速的抗憂鬱效果，能補足傳統抗憂鬱藥物治療空窗期的缺口。
而北榮、振興醫院團隊在本次研究中，特別針對低劑量K他命抗自殺效果進行探討。研究團隊收集了84位（59位女性、25位男性）難治型憂鬱症且具有嚴重自殺傾向之病患，第一階段先隨機分配2組（每組42人），一組接受0.5毫克／公斤之K他命，另一組控制組則使用安慰劑，進行1週觀察分析。
第二階段則為開放性K他命治療，84位病患中約有一半參與，連續2週每星期接受1次低劑量K他命治療，之後再追蹤3週。2階段試驗皆利用蒙哥馬利憂鬱（MADRS）量表、哥倫比亞自殺嚴重度（CSSRS）量表、自我正向和負向自殺意念之評量等評估患者的憂鬱情形、自殺傾向嚴重度。
蘇東平教授表示，在第一階段中，團隊就發現K他命在40分鐘內即可出現療效，憂鬱情形、自殺風險都有快速下降，透過腦部正子攝影掃描（PET）發現低劑量K他命可以活化前額葉皮層，抑制大腦中其他過於活躍的情緒相關控制區，這也是為什麼K他命會有這麼快的抗憂鬱、抗自殺效果。
北榮精神醫學部青少年精神科主任陳牧宏提到，團隊透過各種自殺評估量表進行評估，各量表評估結果都顯示低劑量K他命具有療效，而且自殺有保護因子、風險因子，透過自我正向和負向自殺意念評估量表可以發現，K他命能降低負面意念，同時也對正面意念有保護作用，能增加保護因子、正向意念。
團隊經試驗獲5結果 但療效有2限制越拖延越難治過去K他命濫用被當成毒品造成藥物成癮，但蘇東平教授表示，低劑量K他命的劑量是麻醉劑的1／20而且不是經常使用，團隊經過十多年研究也沒有一位病人產生成癮性，經過試驗後研究團隊獲得以下5結果：
- 低劑量K他命靜脈注射療效是一種安全、可接受性及耐受性均佳，且對具嚴重自殺傾向之難治型重度憂鬱症患者為有療效之治療方法。
- 研究強調K他命之療效發揮是有其時間之適當性（timing），當發病小於24個月及使用抗鬱劑在4種以下之患者，K他命較能達到療預期之療效。
- 不論是雙盲或開放性治療均顯示K他命注射後，有一半自殺病患下降自殺風險可達50%以上，另約20－25%達部分緩解，尤其在重覆注射後，療效更佳。
- 在第3星期K他命注射後的21天追蹤期時，仍有約一半的病患屬於下降自殺風險之反應良好者，而部分緩解者亦有15－20%左右，只有1／4仍屬難治之自殺病患。
- K他命之抗憂鬱作用可達7－14天之久，但其抗嚴重自殺之療效僅有5天左右。因此面對有嚴重自殺傾向之病患，臨床上建議可在1星期內連續注射小劑量K他命2至3次，以期快速下降其自殺危險性及增加存活率。
因此，陳牧宏主任提醒，當有自殺念頭出現時，其實就已經是很嚴重的警訊，若民眾意識到自己有很想自殺、好像活不下去了等念頭，不要拖延太久，應該盡早前往身心科或精神科，與醫師做進一步的討論。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60105
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