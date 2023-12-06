各世代虛擬資產偏好大公開！Z世代過半買這幣　X世代投資常勝軍

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遠銀調查結果發現，1997-2012年間出生的Z世代受訪者，即11至26歲是虛擬資產原住民，並擁有5大特點，包括投資金額占比資產總額比例最高、僅投資虛擬資產比例最高、喜歡合約交易、過半數人投資迷因幣及重視自行研究。Z世代有高達22.4%的人投資虛擬資產占總資產比例的50%以上，不僅高於整體世代族群平均數12.5%，也是各世代族群中占比最高，也有13.8%的人投資資產僅有虛擬資產，而沒有其他投資標的，明顯高於整體世代族群平均數5.2%，亦是各世代族群中占比最高。
雖然Ｚ世代可投資本金不多，但他們熱愛現貨以外各式交易，高達61.9%的人使用合約交易（整體世代族群平均數38.7%），並有54.8%的人投資迷因幣（整體世代族群平均數38.2%），而且高達57.5%的人重視自行研究，比整體調查世代族群平均數48.2%高。
調查中發現，回答曾有接觸過虛擬資產的人，有高達半數是在1981年至1996年間出生的Y世代，即27歲至42歲，算是虛擬資產的主力世代，特徵是較熟悉虛擬資產，對於虛擬資產的熟悉分數自評為5.23分，是各世代族群中最高。若未來主管機關有更明確的監理措施，Y世代持有虛擬資產意願的分數增加6.56分，增加幅度最為顯著。
不過，在虛擬資產投資上的常勝軍，是在1965-1980年間出生的X世代，即43歲至58歲，這群人的年收入最高，年收入達新台幣300萬元以上、接觸虛擬資產達10年以上及投資達新台幣1000萬元以上大戶的人數占比，都是各世代族群中最多。
調查也顯示，1946-1964年間出生的戰後嬰兒潮世代，即59歲至77歲，也是相對較不熟悉虛擬資產的族群，因此對安全更為重視，在選擇投資平台對交易安全性的重視程度最高。其中，有68.5%的人認為由金融機構提供虛擬資產會提高持有虛擬資產意願，顯示嬰兒潮世代族群更信賴傳統金融，且有82.9%的人希望虛擬資產的監管方式與金融機構相同，傾向採用高度標準監管強度。
遠銀數位金融事業群副總戴松志表示，從調查結果來看，各世代族群對於虛擬資產的了解程度、投資方式、和對監理法規的期待皆有所不同，但即便是年紀較長嬰兒潮世代，也有不少人接觸虛擬資產，這凸顯虛擬資產已成為國人重要資產配置選項。國內外數據皆顯示虛擬資產已成為重要的資產配置選項之一，遠銀早在2019年開始與台灣虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）合作，透過這次「2023虛擬資產大調查」，除了更進一步深入洞悉受訪者對台灣虛擬資產的想法和行為外，也希望提供虛擬資產產業更有價值的參考資料。