中華隊二連勝！7-11限今天咖啡、思樂冰買1送1　全家霜淇淋38元

狂賀中華隊17：2贏香港！7-11思樂冰買一送一　超商咖啡5元爽喝

▲亞錦賽迎三連勝！慶祝中華隊17：2擊敗香港，7-11思樂冰明天又買一送一，萊爾富咖啡「第2杯5元」。（圖／業者提供）
▲亞錦賽迎三連勝！慶祝中華隊17：2擊敗香港，7-11思樂冰明天又買一送一，萊爾富咖啡「第2杯5元」。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

狂賀亞錦賽中華隊三連勝！中華隊今（6）晚在台中洲際棒球場開戰香港隊，打線串連發威，終以17：2大勝香港、於第五局提前結束比賽，慶祝中華隊以連續3勝的佳績晉級超級循環賽，7-11立刻加碼，明（7）日思樂冰繼續買一送一，萊爾富也祭出美式咖啡「第2杯5元」好康活動，《NOWnews》整理4大超商三連勝優惠一次看。

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🟡7-ELEVEN

12月7日00:00至23:59期間，思樂冰大杯全品項享買一送一，包括可口可樂、綠精靈哈密瓜、果漾蘋果蘇打、幸福粉紅葡萄泡泡4種口味，大杯原價39元、平均每杯20元，若自備環保杯再折5元，最低15元開喝。

🔎全台思樂冰門市地圖（點此查詢）

▲慶祝中華隊擊敗香港奪三連勝，7-11明（7）日思樂冰全品項大杯買1送1。（圖／業者提供）
▲慶祝中華隊擊敗香港奪三連勝，7-11明（7）日思樂冰全品項大杯買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富

慶祝中華隊勇奪3連勝，萊爾富也祭出指定咖啡一日快閃優惠，12月7日當天憑活動條碼，到門市買大杯美式咖啡或大杯特濃美式，享同品項「第2杯5元」優惠，相當5.5折直逼半價，平均每杯25元起，雖然不能寄杯、但也不限購，且冰熱不限。

滿足愛喝茶的民眾，12月7日至12月12日期間，樂法指定飲品任選買1送1，包含原價29元的樂法日式綠茶、錫蘭紅茶，平均下來只要15元。

▲12月7日憑活動條碼，到門市買指定咖啡第2杯5元。（圖／萊爾富提供）
▲12月7日憑活動條碼，到門市買指定咖啡第2杯5元。（圖／萊爾富提供）
▲12月7日至12月12日期間，買樂法指定飲品任選買1送1。（圖／萊爾富提供）
▲12月7日至12月12日期間，買樂法指定飲品任選買1送1。（圖／萊爾富提供）
🟡全家便利商店

中華隊連續兩天提前結束比賽，真的「超派」！全家則發放千層派30元優惠，在會員APP「優惠趣」專區限時開放領取優惠券（點此索取），限量10萬組，每會員限領1組，兌換期限至今年12月20日。

▲中華隊又提前結束比賽「超派」，全家發放千層派優惠券慶祝。（圖／業者提供）
▲中華隊又提前結束比賽「超派」，全家發放千層派優惠券慶祝。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜12月6日至12月8日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）

◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾純喫茶聯名系列（純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶）單杯7折

📍門市｜即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1

◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1

◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1

◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1

◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1

▲為慶祝中華隊亞運第100面金牌到手，OKmart全台900間門市將於明日推出咖啡第二件半價優惠。（圖／OKmart提供）
▲OKmart全台900間門市推出大杯美式、拿鐵買2送1。（圖／OKmart提供）

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