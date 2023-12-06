狂賀中華隊17：2贏香港！7-11思樂冰買一送一　超商咖啡5元爽喝

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12月7日00:00至23:59期間，思樂冰大杯全品項享買一送一，包括可口可樂、綠精靈哈密瓜、果漾蘋果蘇打、幸福粉紅葡萄泡泡4種口味，大杯原價39元、平均每杯20元，若自備環保杯再折5元，最低15元開喝。
🔎全台思樂冰門市地圖（點此查詢）
🟡萊爾富
慶祝中華隊勇奪3連勝，萊爾富也祭出指定咖啡一日快閃優惠，12月7日當天憑活動條碼，到門市買大杯美式咖啡或大杯特濃美式，享同品項「第2杯5元」優惠，相當5.5折直逼半價，平均每杯25元起，雖然不能寄杯、但也不限購，且冰熱不限。
滿足愛喝茶的民眾，12月7日至12月12日期間，樂法指定飲品任選買1送1，包含原價29元的樂法日式綠茶、錫蘭紅茶，平均下來只要15元。
🟡全家便利商店
中華隊連續兩天提前結束比賽，真的「超派」！全家則發放千層派30元優惠，在會員APP「優惠趣」專區限時開放領取優惠券（點此索取），限量10萬組，每會員限領1組，兌換期限至今年12月20日。
🟡OKmart
📍門市｜12月6日至12月8日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
◾純喫茶聯名系列（純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶）單杯7折
📍門市｜即起至12月13日
◾伯朗特濃榛果風味奶茶30g×10入，買1送1
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g×5入，買1送1
◾雀巢香滑原味3合1咖啡15g×12入，買1送1
◾雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g×5入，買1送1
◾西雅圖即品拿鐵21g×8入，買1送1