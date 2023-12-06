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應對數位轉型挑戰　大創與新創攜手壯大市場

▲經濟部中小及新創企業署攜手資策會數位轉型研究院，希望藉由國際趨勢觀察和企業案例分享，協助企業與新創共創雙贏。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲經濟部中小及新創企業署攜手資策會數位轉型研究院，希望藉由國際趨勢觀察和企業案例分享，協助企業與新創共創雙贏。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／綜合報導

為了協助國內企業迅速應對數位轉型的挑戰，引導企業和新創公司合作，活絡我國創育產業的活水，經濟部中小及新創企業署今（6）日舉辦「企業參與新創（Corporate Startup Engagement，CSE）及國際鏈結交流活動」，探討「CSE趨勢下，企業與新創如何攜手打造成長新曲線，並拓展國際市場」，會中邀請資策會數位轉型研究院、一卡通等各界專家分享經驗，並進行對談。

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▲「企業參與新創及國際鏈結交流活動」探討CSE趨勢下企業與新創如何攜手打造成長新曲線，並拓展國際市場。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲「企業參與新創及國際鏈結交流活動」探討CSE趨勢下企業與新創如何攜手打造成長新曲線，並拓展國際市場。（圖／記者陳美嘉翻攝）
經濟部中小及新創企業署署長何晉滄在致詞時提到，中小及新創企業署近期有兩大重點工作，第一是希望為中大型企業、新創企業製造更多鏈結。第二個重點工作是加強新創的國際鏈結，因此積極和國內外加速器、新創生態系合作，希望扮演新創往海外發展的支持力量。

資策會數位轉型研究院院長林玉凡在「以CSE打造新競爭曲線」議題中指出，疫情發生後，加快全球推動數位轉型的浪潮，到了2030年數位化更將成為臺灣產業常態。可喜的是，國內已見到越來越多透過CSE加速數位轉型、創造互利雙贏的案例。

▲共創時代論壇，大創、中創與新創與微創現場熱烈交流。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲共創時代論壇，大創、中創與新創與微創現場熱烈交流。（圖／記者陳美嘉翻攝）
過去企業多以入股的方式投資併購新創，然而近年來企業參與新創（CSE）已發展出更多元的模式。不同企業可基於其特有背景和目標，選擇最適合的CSE模式。為探討此議題，論壇特別邀請了一卡通、緯創資通、明基佳世達集團益欣資訊，分享他們在「開發創新解決方案」、「驅動創新生態環境」、「擴展創新營運版圖」等方面的成功經驗。

一卡通總經理鄭鎧尹表示，作為FinTech領域的創新領導者，iPASS一卡通提供包括交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳等功能。為了尋求公司下一個階段的成長，一卡通藉由開放平臺、打造數據中臺，和各新創加速器及新創團隊合作，讓更多創新應用得以在iPASS一卡通實現，不但為特約機構和消費者提供更多元的服務，也能協助合作方數位轉型、綠色轉型、行銷媒合，實現多方共榮的效益。

不管是哪一種形式的合作，老創和新創、大創和小創之間都應著重於溝通協調、尊重與信任，以發揮雙方的最大效益。經濟部中小及新創企業署將持續提供各項政策協助、獎勵計畫、整合跨界資源，更積極地串接企業和新創合作，並鏈結國際資源，使臺灣企業能夠在不斷變遷的環境下，永保競爭優勢。

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