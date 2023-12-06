春社銀髮族成網紅 味全龍劉時豪「慕名」陪伴跳K-POP
台中市全成社會福利基金會承辦的春社春安社區照顧關懷據點，最近因為長輩們化身廣場大媽，大跳K-pop舞曲，可愛又活力十足舞姿，在網路爆紅，不僅抖音擁有7.5萬粉絲，也讓中華職棒球員工會回饋列車「慕名」南下，陪伴長輩同歡共舞。看到長輩盡情唱跳，味全龍啦啦隊馬妹笑說，「阿公阿嬤比我更像18歲，活力滿滿！」
記者金武鳯/台中報導
中華職棒球員工會企劃蔡松霖表示，工會成立11年來，每年都會利用休賽季，由六隊球員輪流隨著回饋列車巡迴全台各地，甚至到偏鄉離島，分享棒球大小事，也陪伴關懷長伴做公益。今年回饋列車主題是「一起挺棒」，預計年底前巡迴8站，今天由味全球星龍劉時豪及馬妹一起南下台中，與長輩們一起大跳K-POP舞曲，印證這群銀髮族網紅的無敵魅力。
春社關懷據點社工師林鼎翔表示，會將長輩舞蹈影片放上社群平台，是希望讓更多人知道現在台灣的長照在做些什麼，也吸引其它長輩走出戶外，像他們一樣過得充實快樂。想不到影片竟引來7萬多粉絲追蹤，還紅到國外，讓長輩一夕間成了小網紅。
這群平均年齡超過70歲的銀髮族，跟著音樂盡情擺動，無論抬腿、擺手都難不倒他們。林鼎翔笑說，其實他一直挑戰阿公阿嬤的底線，原本以為一些動作，他們身為老人家會不敢跳，誰知玩到現在，由於他們勇於嘗試，「甚至越搞怪，他們玩得越開心。」
隨著回饋列車到訪的劉時豪，一上午就跟著長輩「現學現玩」，一起大跳K-POP舞曲。劉時豪說，他們都好活潑，還是抖音7.5萬粉絲的網紅，「我來見識見識他們的活力與魅力」。馬妹則說，他們比我的粉絲還多，「我來噌他們的流量」。馬妹還讚許阿公阿嬤記性好，記舞步很快，動作也很靈活，「比我更像18歲」，將來有機會還想來跟他們一起跳舞。