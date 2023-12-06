買虛擬資產誰有賺錢？這2族群獲利比例高　投資贏家這星座最多

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從受訪者的回饋中可以看出，自評對虛擬資產熟悉程度越高，獲利的比率也越高。例如對虛擬資產熟悉程度1分的人，獲利比率僅為35%，而給自己10分熟悉度的人，獲利比率高達74%。熟悉度與獲利呈現正向相關。
調查結果也指出，接觸虛擬資產時間越久，投資獲利比率越高。接觸不到1年的投資者，贏家率約為58.4%，1至3年為60.2%，4至9年達70%，而10年以上的接觸者贏家率最高達75%。長期穩健投資是獲利的關鍵。在長期接觸者中，有14.6%的人投資金額達到新台幣1000萬元以上，遠高過其他接觸時間較短群體。
調查亦發現，現貨交易、合約交易和質押是最多人使用的交易方式，運用閒置資產錢滾錢的放貸交易有獲利的人比例高達68.7%，使用AI機器人幫忙操盤的量化交易有獲利的人高達68.2%，其他由比例高低依序是流動性挖礦67.5%、GameFi 67.3%、質押 66.7%、NFT 65.7％、合約交易64%及現貨交易62.2%。
從職業別來看，金融業因虛擬資產獲利比例最高，有高達71.9%，其次學生族群66.7%，再來是服務業、資訊科技業、退休人士等。其中，金融業投資者多數投資金額在新臺幣100萬元以上，並以現貨交易為主；學生族群則以小額投資為主，玩法較為多元創新。
若將受訪者以星座區分來看獲利比率，投資虛擬資產贏家比最高的是重紀律的摩羯座，有高達69.3%的摩羯座表示投資虛擬資產是有賺錢的；再來是反應快的雙子座，有68.7%的人獲利，排行第2；位居第3的是勇於嚐鮮的水瓶座，贏家比68.6％。其他星座獲利排行依序為雙魚座、牡羊座、金牛座、獅子座、天秤座、巨蟹座、天蠍座、射手座、處女座。
戴松志也強調，不管是加密貨幣還是其他商品投資，成功關鍵還是在於深入瞭解、穩健操作、長期觀察和風險分散等基本原則。加密貨幣對大眾和金融業者來說都是新的領域，希望透過這次調查的發現，能改變外界對加密貨幣的印象，同時進一步鼓勵銀行與虛擬資產交易所攜手合作，為台灣虛擬資產使用者建構出更安全的交易環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。