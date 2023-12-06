跟郭台銘合作？柯文哲：幕僚還有聯繫「把政見拿過來看怎麼用」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲說，代表前面幾個月很好，「人生起起落落啊！哪有每天都在過新年的？」且平常民調高沒用，投票那天高就好了。他也提及，民調在11月24日後呈現分水嶺，代表藍白分做的不好，但「我心裡想說『那是郭台銘的又不是我的，你們怎麼把郭台銘的帳記在我頭上？』但算了算了，本來就是概括承受，沒辦法。」
談到郭台銘，王淺秋問是否還有跟郭台銘聯絡？柯文哲說，自己沒有再找郭台銘，但幕僚都還有聯絡，「就把他的政見拿來看怎麼用，因為他的智庫寫得還不錯。」而政見內容包括0至6歲國家養、台灣經濟發展等一些邏輯，「有啦！我們把它拿來再研究，作為我們政見就可以了。」
柯文哲說，要給郭台銘一點時間沈澱，因為郭有103萬連署書，不選了仍要跟外界交代；柯文哲透露，在君悅飯店當天看到他，還是以一大堆主戰派的人，跟郭台銘說要選到底。至於那些「主戰派」就是旁邊一些議長們。
王淺秋指出，自己以為君悅會談後，應該會看到柯文哲與郭台銘的合作。柯文哲回應，「其實真的說要支持誰，選前3天都還來得及，何必在這時候？」
王淺秋問，現在不就是最需要郭台銘支援的時候，包括看板、公車廣告？柯文哲則回應「我們本來就沒有這些，還是一樣過日子；如果人家支持你，最後3天才會出現」，常常要抱持「有算賺到，沒有也是過日子」的心態。
更多「2024大選」相關新聞。