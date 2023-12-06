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跟郭台銘合作？柯文哲：幕僚還有聯繫「把政見拿過來看怎麼用」

▲台灣民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.05）
▲台灣民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.12.05）

記者邱新博／台北報導

藍白合經過11月23日君悅飯店一役正式宣告破局，鴻海創辦人郭台銘退選、2024大選形成三腳督，之後民眾黨總統候選人柯文哲聲勢也一路走跌。柯文哲今（6）日被問及還有沒有可能跟郭台銘合作？柯文哲表示，雙方幕僚還是有在聯繫，「就把他政見拿來看怎麼用」；柯文哲也說，真的要說郭台銘要支持誰選前三天都來得及，不用在這個時候。

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柯文哲6日傍晚接受「比特王直球對決」節目訪問，主持人王淺秋針對鋒燦最新民調顯示，「賴蕭配」以33.6％支持度領先，侯康配躍升至第二名，獲得29.4％支持度，民眾黨「柯盈配」滑落至18.6%，主持人王淺秋表示，從7月賴柯差2個百分點，到現在過半年，12月變成是賴侯差大概3、4個百分點。

柯文哲說，代表前面幾個月很好，「人生起起落落啊！哪有每天都在過新年的？」且平常民調高沒用，投票那天高就好了。他也提及，民調在11月24日後呈現分水嶺，代表藍白分做的不好，但「我心裡想說『那是郭台銘的又不是我的，你們怎麼把郭台銘的帳記在我頭上？』但算了算了，本來就是概括承受，沒辦法。」

談到郭台銘，王淺秋問是否還有跟郭台銘聯絡？柯文哲說，自己沒有再找郭台銘，但幕僚都還有聯絡，「就把他的政見拿來看怎麼用，因為他的智庫寫得還不錯。」而政見內容包括0至6歲國家養、台灣經濟發展等一些邏輯，「有啦！我們把它拿來再研究，作為我們政見就可以了。」

柯文哲說，要給郭台銘一點時間沈澱，因為郭有103萬連署書，不選了仍要跟外界交代；柯文哲透露，在君悅飯店當天看到他，還是以一大堆主戰派的人，跟郭台銘說要選到底。至於那些「主戰派」就是旁邊一些議長們。

王淺秋指出，自己以為君悅會談後，應該會看到柯文哲與郭台銘的合作。柯文哲回應，「其實真的說要支持誰，選前3天都還來得及，何必在這時候？」

王淺秋問，現在不就是最需要郭台銘支援的時候，包括看板、公車廣告？柯文哲則回應「我們本來就沒有這些，還是一樣過日子；如果人家支持你，最後3天才會出現」，常常要抱持「有算賺到，沒有也是過日子」的心態。

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