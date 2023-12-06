外國男被台灣驚豔！列「3優勢」贏美國 眾見這點笑了：沒被讚過
來自美國喬治亞州亞特蘭大的奧立佛（Oliver），因中文老師介紹而來台灣，奧立佛來台1個月後，認為台灣有3個優點大勝美國。其中就包含「台灣很音樂化」，因為處處都能聽見音樂，讓網友忍不住笑喊：「第一次聽到有人這樣說，我喜歡這個看台灣的視角。」
記者賴禹妡／綜合報導
奧立佛日前接受YouTube頻道「不要鬧工作室」訪問，提到關於台灣的優點，他表示因為患有糖尿病，到另一個國家能否找到相對的醫療器材非常重要，雖然之前就聽說過台灣醫療藥品相當進步，但價差讓他感到非常震驚，「我如果直接從美國飛來台灣買藥，比我在美國買還便宜，很扯」。
奧立佛還指出，他來台灣1個月後，對於台灣的安全程度也十分訝異，「我不知道有沒有觀眾去過亞特蘭大，但是我住的地方，是有人會因為搶特定賣場外的停車位被開槍」。最後，奧立佛認為台灣真的很音樂化，從垃圾車、便利商店到搭乘捷運，處處都有悅耳的音樂聲，這點在美國就較不常見。
影片曝光後，引起許多網友熱烈討論，「很有意思的分享，第一次聽到有人說台灣『很音樂化』，我喜歡這個看台灣的視角」、「台灣藥確實便宜」。還有人也稱讚奧立佛的家鄉，「喬治亞州亞特蘭大市個人待過7、8年，在當地留學，是一個美麗的城市，歡迎來台灣」。