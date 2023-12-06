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吃降血脂藥易引發失智？　神經內科醫師來解答

▲吃降血脂藥易引發失智？　神經內科醫師來解答
▲吃降血脂藥易引發失智？　神經內科醫師來解答

健康醫療網


【健康醫療網／編輯部整理】高雄讀者蔡先生來函詢問，聽說吃降血脂藥會引起失智，我長期服用，發現最近容易忘東忘西，是降血脂藥引起的嗎？來看看臺北醫學大學附設醫院神經內科兼任主治醫師游家銘怎麼說。

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游家銘表示，國外研究報告確實發現Statin類的降血脂藥，具有輕微使患者血糖略升，及記憶力減退現象，但目前臨床觀察，Statin類降血脂藥引起記憶力減退的程度不會很嚴重。

若血脂很高，有中風、心肌梗塞等風險，靠飲食控制及運動等方式，無法使血脂降到安全範圍者，和醫師討論服藥與不服藥的利益得失後，若發病風險高，建議還是繼續服藥較安全。

但若血脂控制得不錯，可和醫師討論，考慮是否可減量或暫停一段時間，改用飲食控制及運動，來輔助血脂控制。Statin類降血脂藥最主要的作用方式，是抑制HMG-CoA還原酶，減少肝臟合成膽固醇來降低血脂肪，目前常用的降血脂藥，有6、7種以上都是這類藥物。

要提醒的是目前市面上有些食療降血脂，如紅麴等的作用和Statin類降血脂藥相近，可能會有類似記憶減退問題，食用要小心。


文章授權提供／常春月刊



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60103

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