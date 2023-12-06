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執政任期恐超史達林！俄明將敲定總統選舉日期　蒲亭料無主要敵手

▲俄羅斯總統蒲亭被認為明年將贏下大選，繼續連任總統。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭被認為明年將贏下大選，繼續連任總統。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是俄國自史達林以來在位最久的領導人，在俄烏戰事仍在持續的現在，蒲亭仍有意繼續參選的消息早在內部傳開。負責選舉事務的俄羅斯上議院官員指出，週四（7）將針對俄羅斯選舉日期進行投票，分析認為這對有意爭取連任的蒲亭來說，若無主流異議份子，那麼蒲亭的保證當選只是時間問題。

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來自俄羅斯國會的憲政立法委會主席克利夏斯（Andrei Klishas）今（6）透過Telegram宣布，明天聯邦委員會將針對一項議案進行投票，該議案計畫敲定下一屆總統大選將落在2024年3月17日進行投票；外界普遍認為，如無意外蒲亭將再度在大選勝出，並掌權至2030年。

自1999年從前總統葉爾欽手上接位後，現年71歲的蒲亭成為史達林以來在位最久的領導人，至今執政24年。儘管俄烏戰爭爆發以來，蒲亭頻頻被爆出健康狀況堪憂或用替身出席活動等，但這些傳聞往往被認為試圖動搖蒲營執政合法性，而在主要政敵如納瓦尼（Alexei Navalny）被關押獄中的情況下，聲望極高的蒲亭被認為將沒有重要對手。

若明年順利當選，蒲亭就能夠再次獲得6年任期，而總計30年的執政經歷將正式超越蘇俄獨裁者史達林的29年紀錄，僅次於18世紀的葉卡捷琳娜大帝（Catherine the Great，或稱凱薩琳大帝）。

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