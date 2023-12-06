《倚天屠龍記》滅絕師太不是劉嘉玲演的！女星嫩照曝 不輸邱淑貞
王晶編導的1993年香港武俠片《倚天屠龍記之魔教教主》，一直是許多影迷心中的經典電影，現年約70歲的女星孫夢泉飾演「滅絕師太」一角，因為撞臉港星劉嘉玲，許多影迷還一直分不清是誰演出。日前孫夢泉的青澀照被翻出來，許多網友更稱讚她顏值相當高，完全不輸給同片女神邱淑貞、張敏及黎姿。
記者黃雅琪／綜合報導
中國大陸演員孫夢泉，70年代畢業於北京廣播學院表演系，著名作品有電視劇《紅樓夢》、《康熙微服私訪記》、《鐵齒銅牙紀曉嵐》等劇；孫夢泉演而優則導，在《濟公新傳》、《特殊使命》、《梅艷芳菲》等作品，演出且兼任副導演，多才多藝。
對於台灣觀眾而言，孫夢泉在電影《倚天屠龍記之魔教教主》中演出「滅絕師太」一角最為人熟知，武功高強並以倚天劍行走江湖，出身佛門但脾氣古怪、暴燥。有趣的是，該角色還一直被許多「臉盲」網友誤認，是由港星劉嘉玲演出的。
其實孫夢泉年輕時也是一名大美人，網友挖出她演出1987年電視劇《紅樓夢》中的李紈劇照，直誇她氣質滿分，顏值完全不輸給《倚天屠龍記之魔教教主》中的同片演員，邱淑貞、張敏及黎姿。
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