以哈戰火延燒加薩南部　無家可歸平民再度逃難

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目擊者告訴法新社，以色列軍隊、坦克、裝甲運兵車和推土機已進入加薩第2大城市甘尤尼斯，迫使已經逃離家園的平民再次收拾行李逃難。
以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）昨天表示：「我們的部隊現在正包圍加薩走廊（Gaza Strip）南部的甘尤尼斯。我們已經占領加薩走廊北部的許多哈瑪斯據點，現在我們正針對南部據點採取行動。」
以色列國防軍南方司令部指揮官芬克爾曼（Yaron Finkelman）表示，這次戰鬥是10月底展開地面行動以來最激烈的一天。
法新社記者表示，今天早上甘尤尼斯街道幾乎空無一人，居民試圖躲避砲擊和砲火，而死傷者繼續湧入甘尤尼斯的醫院。
路透社報導，哈瑪斯表示，昨天有8名以色列士兵死傷，並摧毀24輛軍車。以色列表示，自5週前展開地面行動以來，已有84名士兵喪生。
華府智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）表示，隨著戰事演變為近距離地面戰鬥，哈瑪斯武裝分子也改變戰術，使用簡易爆炸裝置和人員殺傷地雷。
以色列軍方今天表示，將「竭盡全力」避免傷害非戰鬥人員。以軍也說，哈瑪斯利用平民作為人肉盾牌，阻止平民轉移到安全地點。哈瑪斯否認這項指控。（譯者：陳昱婷/核稿：徐崇哲）1121206
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