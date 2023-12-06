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印度最大私營醫院遭控「販賣器官」　英媒：仲介專挑緬甸窮村民

▲印度最大的私人連鎖醫院「阿波羅醫院」遭控私下進行器官移植手術與販賣器官。資料照。（圖／美聯社）
▲印度最大的私人連鎖醫院「阿波羅醫院」遭控私下進行器官移植手術與販賣器官。資料照。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

印度衛生部與新德里市衛生局指出，他們正在針對一家知名的連鎖「阿波羅醫院」（Apollo Hospitals）分院進行調查，原因是有英國媒體揭露該家分院與緬甸國民器官販售與移植行為有關。院方在得知消息後對外表示已經啟動內部調查，當局則稱在進行下一部動作前，必須先掌握足夠證據與調查。

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在印度，器官販賣就跟全球許多地方一樣是非法行為，但英國《每日電訊報》記者發現在印度這家價值數十億美元的私營連鎖醫院「阿波羅醫院」（Apollo Hospitals），每年進行1200多例器官移植手術，但私下卻牽涉與緬甸貧窮人口進行「現金換腎」（Cash for kidneys）的器官交易行為，而隸屬印度衛生部的器官移植組織（NOTTO）也已經發函給新德里市政府，要求調查這起事件。

總部設於清奈的阿波羅醫院，在印度有超過70家分院，被點名的分院位於新德里市東南方的薩里塔維哈爾 （Sarita Vihar），不僅是當地聲譽最高的醫院，該院也落在經濟最發達的地段，許多富人會前往當地就醫。

《每日電訊報》報導揭露，阿波羅醫院的代表會前往緬甸貧窮村落招攬村民，在說服對方以器官移植給有錢的緬甸病患後，貧窮的村民會被送往印度的阿波羅醫院賣掉自己的腎臟賺取利潤。

報導指出，由於緬甸和印度都禁止陌生人捐出器官，臥底的記者掌握到醫院的仲介會精心偽造身分證件和拍攝全家福，讓書面文件上顯示彼此有血緣關係。記者最早是透過一名58歲的緬甸女患者得知這些交易，該名女患者在2022年9月支付了800萬緬元購買了新的腎臟，相當於花費新台幣12萬元。

消息人士告訴記者，緬甸有80%的器官移植手術是在陌生人之間進行的，只有兩成器官移植手術的對象彼此是親戚。一名販賣器官的緬甸青年告訴記者，為了年邁的父母與他的生計，自己已經準備好進行手術，「我的叔叔以前做過這樣的手術，我告訴他想做之後，他給了我聯繫方式。」

安排器官捐贈手術的仲介告訴記者，這筆錢不應被視為付款，而應被視為「謝意」，他強調「這不是『購買』行為，這就像我們回應他們的善意一樣，畢竟交易是非法的。」

阿波羅醫院在回應《每日電訊報》的調查報導時表示，醫院得知消息後感到非常「震驚」，同時將啟動內部調查，但嚴厲否認牽涉任何非法器官販運的行為，另外報導中也提到雙方駐地代表處官員也牽涉其中。

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