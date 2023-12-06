印度最大私營醫院遭控「販賣器官」　英媒：仲介專挑緬甸窮村民

我是廣告 請繼續往下閱讀
總部設於清奈的阿波羅醫院，在印度有超過70家分院，被點名的分院位於新德里市東南方的薩里塔維哈爾 （Sarita Vihar），不僅是當地聲譽最高的醫院，該院也落在經濟最發達的地段，許多富人會前往當地就醫。
《每日電訊報》報導揭露，阿波羅醫院的代表會前往緬甸貧窮村落招攬村民，在說服對方以器官移植給有錢的緬甸病患後，貧窮的村民會被送往印度的阿波羅醫院賣掉自己的腎臟賺取利潤。
報導指出，由於緬甸和印度都禁止陌生人捐出器官，臥底的記者掌握到醫院的仲介會精心偽造身分證件和拍攝全家福，讓書面文件上顯示彼此有血緣關係。記者最早是透過一名58歲的緬甸女患者得知這些交易，該名女患者在2022年9月支付了800萬緬元購買了新的腎臟，相當於花費新台幣12萬元。
消息人士告訴記者，緬甸有80%的器官移植手術是在陌生人之間進行的，只有兩成器官移植手術的對象彼此是親戚。一名販賣器官的緬甸青年告訴記者，為了年邁的父母與他的生計，自己已經準備好進行手術，「我的叔叔以前做過這樣的手術，我告訴他想做之後，他給了我聯繫方式。」
安排器官捐贈手術的仲介告訴記者，這筆錢不應被視為付款，而應被視為「謝意」，他強調「這不是『購買』行為，這就像我們回應他們的善意一樣，畢竟交易是非法的。」
阿波羅醫院在回應《每日電訊報》的調查報導時表示，醫院得知消息後感到非常「震驚」，同時將啟動內部調查，但嚴厲否認牽涉任何非法器官販運的行為，另外報導中也提到雙方駐地代表處官員也牽涉其中。