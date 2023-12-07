亞錦賽／快搶！10點中華隊對日本大巨蛋門票 中信卡友優先購票
2023亞洲棒球錦標賽將於今（7）日上午10時開放超級循環賽售票，中華隊8日將於台北大巨蛋出戰日本隊，9日出戰菲律賓，兩場比賽門票都將限定3000張由中信卡友優先購票，預計門票為1000元（內野）、800元（外野），非中華隊場次，600元起跳，若提前賣光，中午12:00將再度全面開賣，球迷可以準備好搶票。
記者吳政紘/綜合報導
中華民國棒球協會表示，2023年第30屆亞洲棒球錦標賽超級循環賽賽程將於12月8日開打，中華隊賽事內野全票票價1000元、外野800元，非中華隊賽事僅開放內野，全票票價600元，座位數將維持予預賽相同數量17000席。
拓元售票系統將於7日上午10點先開放中國信託信用卡卡友購買、限量3000張，中午12點整全面開賣。12月10日進行之季軍戰與冠軍戰相關售票資訊，將待9日循環賽賽程結束後立即公告。
由於內野售票座位是1萬3000席，外野預計會有4000席次，依照目前慨幕戰中韓大戰爆滿狀況，中華隊對菲律賓，可能比較難滿場，不過中日大戰傳統好戲，中華隊已經預計要推出曾仁和先發，可能會再度吸引球迷搶票。
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