香港爆發移民潮！中國人湧入填補人力空缺　更添港人「身分焦慮」

與中國一同被穆迪調降信貸評級展望　香港、澳門不服

▲近日有關香港已淪為「國際金融中心遺址」、作為中西橋樑角色正在弱化等討論不斷。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日有關香港已淪為「國際金融中心遺址」、作為中西橋樑角色正在弱化等討論不斷。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

國際信用評等機構穆迪（Moody's）5日宣布將中國政府信評展望調降至「負面」，未來將考慮調降中國信評，中國財政部對此表示「失望」，認為中國宏觀經濟持續恢復向好，穆迪的擔憂是沒有必要的。不只是中國大陸，香港及澳門特別行政區也因信評展望被調降而不滿，強調與內地深化聯繫不應成為降級原因，當地的公共財政與金融狀況均穩健。

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綜合港澳媒報導，近日有關香港已淪為「國際金融中心遺址」、作為中西橋樑角色正在弱化等討論不斷，《港版國安法》實施後的移民潮爆發、中國人湧入填補人力空缺，都加深「南深圳時代」的港人認同焦慮。

穆迪指出，調低評級展望，是因香港與內地信用狀況緊密聯繫，而制度及政治連繫發展，也是香港信用狀況風險的關鍵因素，隨著香港政治及司法機構自治權被削弱，預計當地的政治、體制及經濟決策自主權也將逐步受到侵蝕，並減少對國際企業的吸引力。

不過，穆迪也提到，考量財政緩衝及外匯儲備龐大、政府債務低、財政儲備仍然可觀等因素，香港的評級仍然較高，同時聯匯制度亦帶來可靠度及穩定性，均可作為香港經濟應對重大衝擊的緩衝，在可預見的未來，或可透過長期建立經濟、法律、商業及稅務框架來平衡。

至於澳門，穆迪維持其「Aa3」的長期發行人信貸評級於第4級別，意味違約風險非常低，但同樣將澳門特區的評級展望由「穩定」調整至「負面」。

對此，港澳2地政府皆發表聲明，港府聲稱與內地深化和擴大經濟、金融聯繫，不應成為調低評級的因素，反而是香港長遠發展的優勢，落實「愛國者治港」，既確保了特區政府的管治掌握在愛國者手中，也確保了香港的穩定和發展。

澳門金融管理局則回應，充裕的財政和外匯儲備，讓澳門應對及抵禦外圍風險的能力較強，特區政府並無任何債務負擔，公共財政、對外收支狀況及金融狀況十分穩健，銀行資產質素及資本水平保持良好。隨著澳門與鄰近地區和世界各地，全面恢復人員往來，加上旅遊業接待能力逐漸恢復常態，外部需求回升帶動澳門經濟穩步復甦。同時，澳門與中國內地經濟緊密聯繫，能為澳門的長遠發展提供強大支撐，面對當前全球經濟的複雜挑戰。

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