大雪今晨11.5°C！高壓籠罩急凍2天 明天更冷「挑戰大陸冷氣團」
今（7）日迎接大雪節氣，晨間最低溫出現在苗栗（公館鄉）攝氏11.5度，各地區平地最低氣溫約在攝氏12度至17度，各地晴朗穩定、入夜極冷，明天（8日）持續受到大陸高壓影響，清晨平地最低氣溫約可降至攝氏12度左右，有觸及「大陸冷氣團」定義的機率。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」預報指出，今（7日）晨東半部有殘餘雲層，伴隨弱降水回波，快速消散中。截至5：13縣市平地最低溫出現在苗栗（公館鄉）攝氏11.5度；各地區平地最低氣溫約在攝氏12至17度，北部最低溫在基隆七堵區攝氏12.4度，中部彰化芬園鄉攝氏13.9度，南部台南白河區攝氏16.6度，東部花蓮壽豐鄉攝氏15.2度，台北南港區攝氏13.1度。
最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（7、8日）兩天「大陸高壓」籠罩，各地晴朗穩定，為白天晴暖、入夜極冷的天氣，應注意穿著調整。明晨平地最低氣溫仍可降至12度左右，時間雖短暫，仍應注意！今日各地區氣溫，北部攝氏12至24度、中部攝氏14至27度、南部攝氏17至29度、東部攝氏15至27度。
最新模式模擬顯示，週六白天起至下週一（9至11日）「高壓迴流」影響，各地仍仍晴時多雲，東半部偶有零星降雨的機率；氣溫漸升，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差仍很大。
最新模式模擬顯示，下週二（12日）東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，北台轉涼，冷空氣偏弱，氣溫降幅有限。下週三（13日）東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。