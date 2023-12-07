MLB／Kimbrel生涯417次救援成功！一年約轉戰加盟金鶯
隨著大聯盟（MLB）自由市場開啟，各球團的補強動作也正在進行，在今（7日）根據《ESPN》報導，巴爾的摩金鶯已經與35歲明星終結者「金寶」Craig Kimbrel達成協議，雙方將簽下1年合約，這也是Kimbrel自2019年離開波士頓紅襪後，暌違5年再度回到美聯東區。
記者張志宇/綜合報導
有關Craig Kimbrel的合約細節，大聯盟記者Mark Feinsand表示， Kimbrel下賽季年薪1200萬美元（約3.7億台幣），2025年有球隊選擇權，若球團不執行將付100萬美元買斷金，Kimbrel保底能賺取1300萬美元（約4.09億台幣）的薪水。
由於金鶯當家守護神Félix Bautista因進行TJ手術，明年球季恐整季報銷，美媒認為金鶯此操作，能藉由Craig Kimbrel的救援經驗，暫時頂上終結者一職。Craig Kimbrel上季出賽71場（生涯單季第2高），拿下8勝6敗、23次救援成功、防禦率3.26的成績。
35歲的Craig Kimbrel職業生涯9度入選明星賽，在大聯盟累積780場出賽，成績49勝42敗、防禦率2.40，有417次救援成功。
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