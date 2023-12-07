門前隱味牛肉麵老闆酒駕！駕駛特斯拉茫到坐路邊被抓 酒測值爆表
今年9月，門前隱味牛肉麵店老闆吳浩民在自家店內喝完酒後，駕駛特斯拉行經北市大同區，由於不勝酒力下車呆坐路旁，警方獲報後趕赴現場，赫然發現他散發濃厚酒味，隨即對他進行酒測，數值竟高達0.77毫克，已達危險駕駛程度，全案訊後依公共危險罪送辦，士林地檢署偵結予以緩起訴，期間1年，須向公庫繳交11萬5000元。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，門前隱味牛肉麵店一位難求，預約早已排滿到2024年，其門店原先位在新北市板橋區，因被人檢舉違章建築，進而自行拆除店鋪，牛肉麵店也被迫停業1年，今年9月終於在空軍三重一村重新開幕，豈料，新店開幕僅4天，老闆吳皓民就在店內飲酒，並從傍晚6時喝到深夜11時，他決定駕駛特斯拉離去，最終卻不勝酒力將車停在台北市民權西路118巷口，然後下車坐在路旁，警方獲報後趕抵現場，隨即對他進行酒測。
過程中，吳皓民疑似因為酒醉，反應相當遲鈍，員警告知：「你只會測這一次」，吳男還反問：「我要吹幾次？」，最終酒測值高達0.77mg/L，警方告知完相關權益後就將他上銬逮捕。
檢方認吳皓民警詢、偵查均坦承酒駕，據舉發違反道路交通管理事件通知單、監視器畫面擷圖等，依公共危險罪予以緩起訴處分，期間1年，並於8個月內向公庫支付11萬5千元。