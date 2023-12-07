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限3天！全家特濃拿鐵買1送1　五大商品買1送1「有泡麵、冰淇淋」

▲全家本週康康五優惠曝光，明（8）日起至10日限定，有大杯特濃拿鐵買1送1、冰熱不限，還有五大品項買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家本週康康五優惠曝光，明（8）日起至10日限定，有大杯特濃拿鐵買1送1、冰熱不限，還有五大品項買1送1。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家本週康康五優惠曝光，明（8）日起至10日限定，有大杯特濃拿鐵買1送1、冰熱不限，隨買跨店取有蘇打大雪糕、Hershey's杏仁黑巧克力、農心辣白菜泡麵等買1送1優惠；7-11今（7）日限定，思樂冰買1送1、珠椰果四季春買2送2可寄杯。

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🟡全家

📍門市｜12月8日至12月10日

◾大杯特濃咖啡買1送1，原價65元、特價33元

◾UCC藍山綜合黑咖啡買1送1，原價45元、特價28元

▲全家康康五優惠12/08至12/10。（圖／全家、記者自製）
▲全家康康五優惠12/08至12/10。（圖／業者提供、記者整理）
📍APP隨買跨店取｜12月8日至12月10日

◾UCC赤濃醇黑咖啡買1送1，原價35元、特價18元

◾百吉蘇打大雪糕買1送1，原價25元、特價18元

◾Hershey's金磚杏仁黑巧克力買1送1，原價39元、特價20元

◾農心辣白菜拉麵袋麵買1送1，原價49元、特價25元

◾鮮一杯南非國寶茶／綠茶任選買1送1，原價99元、特價50元

◾翠果子超大葡萄乾買2送2，原價20元、特價10元

▲全家康康五優惠12/08至12/10。（圖／業者提供、記者整理）
▲全家康康五優惠12/08至12/10。（圖／業者提供、記者整理）
▲全家康康五優惠12/08至12/10。（圖／業者提供、記者整理）
▲全家康康五優惠12/08至12/10。（圖／業者提供、記者整理）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜12月7日00:00至23:59期間

思樂冰大杯全品項享買一送一，包括可口可樂、綠精靈哈密瓜、果漾蘋果蘇打、幸福粉紅葡萄泡泡4種口味，大杯原價39元、平均每杯20元，若自備環保杯再折5元，最低15元開喝。

📍APP｜12月7日

◾大杯熱卡布奇諾買1送1（原價55元、特價28元）

◾珍珠椰果四季春青茶買2送2（原價60元、特價30元）

◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖珍珠燕麥4杯210元（原價75元、特價53元）

◾香鑽水果茶4杯168元（原價70元、特價42元）

◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送7（原價35元、特價21元）

▲7-ELEVEN首度推出「珍珠椰果四季春青茶」，加碼祭出限時買1送1，平均每杯30元。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN「珍珠椰果四季春青茶」，APP寄杯限時買2送2。（圖／業者提供）

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