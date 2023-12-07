限3天！全家特濃拿鐵買1送1　五大商品買1送1「有泡麵、冰淇淋」

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📍門市｜12月8日至12月10日
◾大杯特濃咖啡買1送1，原價65元、特價33元
◾UCC藍山綜合黑咖啡買1送1，原價45元、特價28元
📍APP隨買跨店取｜12月8日至12月10日
◾UCC赤濃醇黑咖啡買1送1，原價35元、特價18元
◾百吉蘇打大雪糕買1送1，原價25元、特價18元
◾Hershey's金磚杏仁黑巧克力買1送1，原價39元、特價20元
◾農心辣白菜拉麵袋麵買1送1，原價49元、特價25元
◾鮮一杯南非國寶茶／綠茶任選買1送1，原價99元、特價50元
◾翠果子超大葡萄乾買2送2，原價20元、特價10元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜12月7日00:00至23:59期間
思樂冰大杯全品項享買一送一，包括可口可樂、綠精靈哈密瓜、果漾蘋果蘇打、幸福粉紅葡萄泡泡4種口味，大杯原價39元、平均每杯20元，若自備環保杯再折5元，最低15元開喝。
📍APP｜12月7日
◾大杯熱卡布奇諾買1送1（原價55元、特價28元）
◾珍珠椰果四季春青茶買2送2（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾／冰黑糖珍珠燕麥4杯210元（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶4杯168元（原價70元、特價42元）
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送7（原價35元、特價21元）