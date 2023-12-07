沒貢獻就別來！英國收緊移民政策　首相蘇納克：不滿制度遭濫用

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蘇納克聲稱，英國確實有為難民提供庇護的光榮傳統，也歡迎逃離烏克蘭戰爭或香港迫害的人，但這不能以不控制邊界為代價，何況有許多移民並不是為了逃離迫害或戰爭，也不是從事英國真正需要他們做的工作，英國只看到看到越來越多海外學生和護理人員攜家帶眷移英，制度遭到嚴重濫用，這對「誠實、勤奮」的英國人民來說根本不公平。
蘇納克並舉例，濫用制度的新移民，會加重當地住房和醫療壓力，也因為公司可以低價僱用外國工人，導致英國工作者的利益被削弱，所以政府決定推出減少移民的新計劃，包含限制依親資格、外來者收入門檻大幅拉高，證明自己不會成為英國社福體系的負擔，並傳達一個簡單的訊息：「如果你不能為英國做出貢獻，那就別來了。」
除了針對合法進入英國的，還有乘坐小船非法偷渡的移民，英國政府也已採取行動，將這些人的數目削減三分一，強調非法入境者將會被扣留並迅速移送到另一個安全國家，新移民不斷過量湧入的「旋轉木馬」必須被結束。
消息一出，也有港媒關心起BNO簽證（英國國民海外護照）將面臨哪些變數，畢竟反送中事件發生、國安法落實後，英國是許多香港人移民的首要目標，收緊移民政策是否意味著移居英國不再容易，也成為港人關注的重點。