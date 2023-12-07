瑤瑤到大陸錄節目收工「被拉到賓館」！她曝當下處境：真的很危險
從節目《我愛黑澀會》出道的女星瑤瑤（黃喬歆）常上各大綜藝節目，分享生活點滴。近日她在節目《小姐不熙娣》上分享，哥哥曾替她接了一個大陸的工作，到了才知道，工作人員將她安排住在超爛賓館，另一名台灣藝人則是被安排住在豪華飯店，讓她氣炸「超級爛！」
記者薛羽彤／綜合報導
瑤瑤近日在節目《小姐不熙娣》上分享，由於她沒有經紀人，哥哥有時候會幫她接工作，有次哥哥替她接了大陸的工作，條件價格都談好了，她被要求獨自一人去，錄完節目後，工作人員把她跟其他藝人分開，單獨將她帶到賓館，住宿品質明顯很差，「我進那個房間天花板就全都是鏡子的那種，晚上還會有人敲門遞名片」，她審視完自己的處境後，直呼「真的很危險。」
隔日，工作人員來接她之後，車子開到富麗堂皇的大飯店，下來另一名台灣藝人還帶了4名助理，她才知道自己的差別待遇，不過她也只能故作鎮定。最後結束工作時，瑤瑤要領錢還得跟民眾一起排隊，工作人員看到她的酬勞後，跟另一名主管說：「她這個價呀？」示意價格太低了，主持人小S聽完後氣喊「你不要再幫你妹談工作了！」
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