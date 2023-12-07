MLB／美媒曝教士、洋基交易案即將達成！Soto重磅降臨紐約
本季自由市場除了有史上最大咖球員大谷翔平外，在交易市場中有關聖地牙哥教士Juan Soto的傳聞也備受關注，根據大聯盟記者Jon Paul Morosi報導指出，「洋基與教士預計會完成Soto的重磅交易，但目前還有細節尚未確認，聯盟還未正式宣布此交易案成立。」
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Paul Morosi透露，「此交易案中，洋基預計收下Juan Soto，教士則是拿回Michael King、百大新秀投手Drew Thorpe、Randy Vasquez與Jhony Brito，其中剛被交易到隊上的Alex Verdugo並不會成為交易籌碼，目前只剩細節還沒做確認，只要不要有其他球隊加碼蘭胡，Juan Soto將降臨紐約。」
Juan Soto本季可說是教士今年表現最好的野手，打擊三圍為.275/.410/.519 (158 OPS+)，外帶35發全壘打、109分打點、12次盜壘成功，並且又再次霸榜被保送數，也是Soto生涯第三次被保送最多的單一球季，同時更是全勤出賽。
值得一提，若教士想交易Juan Soto，教士是沒有交易主動權，因為Juan Soto的合約將在明年球季後到期，若今年有球隊透過交易得到Juan Soto，且若是在交易前沒得到Juan Soto留隊的承諾，這筆交易將很難成真，因為沒有球隊願意付出大量資產，換來只來一個球季的「打工人」，但相信洋基勢必已經做好以大約綁下Juan Soto的準備。
但Soto還在效力華盛頓國民時，就兩度拒絕超級大約，第一次為總額3.5億美金、第二次則是4.4億美金，國民最終才把 Soto送往教士，明年 Soto將滿25歲，是否向洋基要求一份至少超過5億美元的合約將是未知數。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁