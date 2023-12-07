橘色惡魔週日登場！高市電視網路齊登場應援手幅直接列印
「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂部12月10日將與高雄五所高中職在高雄時代大道演出，周邊將進行交通管制，高雄市政府今(7)日提醒民眾搭乘捷運、步行前往現場。同時為因應民眾熱情迴響，高市府也將在活動現場設置「同步直播區」架設500吋大型螢幕，也在網路平台同步進行多元視角直播。市政府特別設計「橘色惡魔襲捲高雄」主視覺應援手幅，提供民眾自行列印。
記者郭凱杰／高雄報導
「橘色惡魔襲捲高雄」演出訊息發布至今，獲得民眾熱情迴響。為了因應大量觀賞人潮，讓更多人即時欣賞演出，高雄市政府在時代大道靠成功路側草地上架設500吋大型螢幕，屆時將即時轉播演出情況，讓民眾能夠席地而坐欣賞表演。同樣是因應當天到場觀賞的人潮，在時代大道接近中華路以及成功路側，也將各架設一面300吋大型螢幕供民眾觀看。
展現高雄熱情，市政府特別設計「橘色惡魔襲捲高雄」的主視覺應援手幅，民眾可以自行至7-11或全家輸入雲端分享碼「ASUSNJ9NHPLW6」進行列印，或者掃描QRcode（如圖示）自行列印，將應援手幅帶至現場，替首度到高雄演出的「橘色惡魔」加油打氣！
時代大道全線自12月5日（二）14時起啟動交通管制至12月11日（一）24時止。交通局建議民眾搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，捷運將加密班距以減少候車時間。輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站提供載客服務，然而人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施，為避免久候，提醒大家搭乘捷運、步行前往會場。
考量這次場域行人眾多，為維護管制區內行人安全，時代大道活動範圍內四處Youbike2.0配合管制暫停營運。交通局提醒，活動最新交通資訊可鎖定交通局「轉動高雄青春夢」臉書粉專或至交通局官網查詢。
演出過程將進行網路直播，包括高雄市政府、高雄市長陳其邁、中華文化總會的臉書粉絲專頁，以及高雄市政府、高雄市長陳其邁的YouTube 頻道都看得到。直播團隊將透過至少七個鏡位等多元視角，以全景、特寫、環繞等多種拍攝場景同步直播，讓線上觀眾零時差觀賞橘色惡魔的熱血魅力。