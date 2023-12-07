▲腎結石治療　8公分結石也能如吸塵器般「吸」除

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新式Mini軟式管徑7.5Fr相較於一般軟鏡管徑9Fr大幅減少30%，降低輸尿管損傷率，且有效降低手術併發症及提升成功率。新式Mini軟式輸尿管鏡內視鏡手術，又稱為吸石雙嬌，「管徑7.5Fr Mini軟式輸尿管鏡搭配可彎曲專利吸引導管」有別於以往軟式輸尿管鏡手術，無須使用取石網取石，邊打邊吸，縮短手術時間，提升清石效率！
長安醫院泌尿科主治醫師黃煒軒指出，腎結石最常見症狀是血尿，大部分結石都是出沒於腎臟，小石頭於器官內滾動磨擦會造成血尿症狀，石頭形成約1cm左右時就會掉落以致輸尿管塞住，後續可能造成疼痛、發燒、發炎等症狀。如果結石夠大顆，沒造成掉落塞住輸尿管時，血尿症狀可能不常發生，以致於民眾並未察覺腎結石。
不斷創新 結石用「吸」的 有效提升腎結石手術安全會形成腎結石原因有很多種，而面對不同大小的結石，該採取何種治療方式？黃煒軒醫師指出，一般會依照結石硬度及位置決定手術方式。
● 體外震波碎石手術：屬於非侵入式手術，患者毋須住院觀察，且術後恢復期短，但無法處理體積過大（超過2公分）、過硬、沉在下腎盞的結石，且復發率較高。
● 經皮穿腎取石手術：主要透過超音波或X光定位引導，從後腰部打洞後，將導管放入腎盞內，接著再擴張經皮管道，置入內視鏡，並以碎石機械擊碎結石，最後以取石鉗夾出碎石，可有效處理2公分以上、體型較大的結石；若結石不只1顆，又分散不同位置，可能需多打幾個洞，將碎石分別清除，但可能增加病患不適，手術過程出血風險較高，如果病患有心臟問題，長期服用抗凝血劑，出血量較難控制的病患，就不太適合這種傷口偏大的手術。
● 硬式輸尿管鏡碎石手術：針對結石位於中下段或膀胱內，比較近、不用彎的地方是相當有效的治療，但硬式內視鏡管路材質較硬、彎曲有限，因此無法處理尿路中、上段到腎臟內的結石。
● 一般軟式輸尿管鏡手術(RIRS)：可有效擊碎結石，不過無法保證能將碎石一一取出，有些可能還是得靠人體術後排出，排出過程可能會造成病患不適的狀況發生。
● 新式Mini軟式輸尿管鏡內視鏡手術 (Mini RIRS)：又稱為吸石雙嬌，管徑7.5Fr Mini軟式輸尿管鏡&可彎曲專利吸引導管，擊碎結石效果佳，跟一般軟鏡相比，直徑大幅小於30%，可以穿梭在較細的腎盞及漏斗之間，邊打結石邊吸石，無需使用取石網取石，病患也無須擔心石頭是否有完全排出，目前仍屬於自費手術，健保並未納入給付。
7.5Fr管徑極細 大幅降低輸尿管損傷安全更加分黃煒軒醫師進一步說明，管徑7.5Fr Mini 軟式輸尿管內視鏡進入位置為尿道，由人體天生擁有的天然管道進入、進行腎結石治療，不需額外製造新傷口。所使用的「可彎曲專利吸引導管」能彎曲180度，並且深入下腎盞，藉由反覆抽吸灌注，可以有效控制術中腎內壓，減少熱傷害以及術後感染風險，也可以大幅降低輸尿管損傷的風險。因為不必開刀、沒有傷口，特別適合年紀較大、共病史多、服用抗凝血劑的患者，除了能減少恢復時間，同時也較安全。
研究顯示，結石好發於30~50歲，約每10個人就有1人是結石病人，黃煒軒醫師提醒，結石成分共有14種，每1種結石的預防方式都不同，如果有將手術所取出的結石進行化驗分析，確定是哪種成分的結石，醫師會再給予適合的預防方式對症下藥，但無論是哪種結石，多喝水才是最好的保養妙招。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60065
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