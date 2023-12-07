不能讓蒲亭贏！援烏法案遭共和黨擋下 拜登：嚴重恐致美俄交戰
美國聯邦參議院當地時間6日以49票贊成、51票反對的結果，在進入正式辯論前，就否決了一項為烏克蘭和以色列提供數十億美元援助的緊急支出法案，原因是共和黨人要求先採取「更嚴厲的措施」，來控制美國與墨西哥邊境的移民。眼看對烏克蘭的援助面臨「斷炊」，美國總統拜登（Joe Biden）也警告，若烏克蘭被擊敗，最嚴重的後果或許會是美俄交戰，因為俄羅斯不會停止對北約（NATO）盟友的侵略。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據白宮官網刊登的總統聲明全文，拜登強調，對烏克蘭的援助「不能等」，國會必須在假期休會前通過援烏法案，各界都看到蒲亭及俄軍對烏克蘭是何等殘暴，身為盟友，美國有義務協助烏克蘭戰勝。
拜登警告，如果蒲亭最終拿下烏克蘭，他也不會就此止步，而是會繼續前進，若他攻擊北約盟友，作為北約成員國，美國必須實現保衛北約每一寸領土的承諾，到時不排除會進入一種美國也不願意見到的狀態，就是美國的軍隊終將與俄軍一戰，因此無論是為了美國自身還是盟友的利益，都不能讓蒲亭獲勝，對烏克蘭援助的任何中斷，無疑都會增強蒲亭的地位。
拜登並指控，「極端共和黨人」正在拿美國的國家安全開玩笑，政府已撥款數十億美元，增加邊境人員、移民官和庇護官人數，盡力緩解共和黨在意的邊境移民問題，若共和黨真的有心解決，就不能像現在這樣繼續下去，共和黨人認為不需要兩黨協商就能得到自己想要的一切，但這並不是解答。現在，全球都在關注美國的下一步，而狹隘、憤怒的黨派之爭，也無阻於美國作為世界領先國家的責任。