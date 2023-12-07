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泰勒絲獲選2023《時代雜誌》風雲人物　打敗習近平、芭比和蒲亭

▲泰勒絲獲選《時代雜誌》風雲人物，打敗習近平、芭比和蒲亭。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲獲選《時代雜誌》風雲人物，打敗習近平、芭比和蒲亭。（圖／環球音樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

美國《時代雜誌》（Time）台灣時間昨（6）日晚間公布2023年度風雲人物，33歲美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）打敗習近平、芭比和蒲亭等新聞人物獲得殊榮，總編輯形容「當今地球上沒有其他人能夠如此出色地感動這麼多人」，她也是時代雜誌評選年度風雲人物96年來，第一位單獨獲選的演藝人員。

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▲泰勒絲獲選《時代雜誌》風雲人物。（圖／翻攝自時代雜誌臉書）
▲泰勒絲被選為《時代雜誌》2023年度風雲人物，再次立下演藝生涯里程碑。（圖／翻攝自時代雜誌臉書）
《時代雜誌》總編輯賈可布斯（Sam Jacobs）敘述泰勒絲獲選的理由：「2023年是充滿黑暗的一年，在一個分裂的世界裡，太多的機構倒下，泰勒絲找到了一種超越國界並成為光源的方法。我們經常將這項壯舉的實現歸因於行星和命運的排列，但過度將功勞歸於星星，卻忽略了她的技能和力量。今天，地球上沒有其他人能夠如此出色地感動這麼多人，泰勒絲是罕見既是自己故事的作者又是英雄之人。」

▲《時代雜誌》總編輯盛讚泰勒絲是「分列世代之光」。（圖／翻攝自時代雜誌臉書）
▲《時代雜誌》總編輯盛讚泰勒絲是「分列世代之光」。（圖／翻攝自時代雜誌臉書）
其他進入決選名單的人物還有英國國王查爾斯三世（King Charles III）、中國大陸國家主席習近平、參與罷工的好萊塢演員和編劇、人工智慧新創公司OpenAI共同創辦人阿特曼（Sam Altman）、起訴前美國總統川普的檢察官們、電影《芭比》（Barbie）的芭比娃娃、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）。

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