超大危機！中國全面禁止日本海產進口　越南向日本伸出援手

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中國是日本水產出口最大的單一市場，政府數據顯示，去年出口額高達871億日圓（約新台幣190億元），又以扇貝、鮪魚、海膽、鯛魚、海參等品項最熱門。如今全面禁止日本海產，讓海產業陷入困境。
與此同時，越南政府仍向日本海產品大張雙臂。越南參加了國際原子能機構（IAEA）組織包括11個國家專家在內的對日本核處理水排海的評估，同意國際原子能機構關於日本排海的核處理水的放射性核素的濃度對環境幾乎沒有放射性影響的結論，並支持日本海產進口。
上個月3日，日本貿易振興機構（JETRO）在越南首都河內舉辦推介活動，推介北海道扇貝等日本海鮮產品，活動上越南計畫投資部長阮志勇陪同日本經濟產業大臣西村康稔到場助陣，一起大嚼日本的黃油烤扇貝，宣傳海產的美味與安全。
日本政府12月1日宣布，將建立支援日本企業把此前在中國進行的扇貝脫殼作業轉移到另一個國家的組織， 首先是在越南募集扇貝脫殼業者，以建設新的出口途徑。
事實上，越南與日本的國際關係在近期也更加緊密。日本首相岸田文雄和對日本進行正式訪問的越南國家主席武文賞上個月底在東京會談，雙方同意擴大安全和軍事合作，另外也希望經貿方面能更加緊密共處，加強供應鏈的韌性。兩國宣布成為「全面戰略夥伴」，此舉被外界視為聯手抗衡中國共產黨的威脅和潛在危機。