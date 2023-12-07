MLB／大谷翔平「決選名單」剩這5隊！名記曝答案將在近日出爐
大聯盟（MLB）「二刀流」球星大谷翔平將加盟哪隊，已經成為今年自由市場最大話題，根據大聯盟記者Jon Paul Morosi透露，「目前還在最終『決選名單』的球隊，包括洛杉磯道奇、多倫多藍鳥、舊金山巨人、洛杉磯天使與芝加哥小熊，且距離大谷翔平做出『決定』還有幾天的時間。」
記者張志宇/綜合報導
記者Jon Paul Morosi證實，目前大谷翔平會面的球隊包括道奇、巨人、藍鳥，但唯獨小熊不知道是否有會面大谷翔平，雖然小熊並未會見大谷翔平，但大谷陣營還尚未告訴小熊已正式從「決選名單」中出局。
隨著冬季會議將在今（7日）結束，有關大谷翔平將何時簽約，Jon Paul Morosi直言，「大谷翔平還有『幾天』的時間能夠思考，他不太可能在今（7日）就決定新東家，但相信答案會在這幾天出爐。」
對於大谷翔平爭奪戰最後的競爭者，《紐約郵報》記者Jon Heyman日前也指出，洛杉磯道奇、芝加哥小熊、多倫多藍鳥、舊金山巨人和老東家洛杉磯天使，皆被認為是大谷的最終「決選」名單，不過也有可能會出現新的追求者，其中大谷翔平若回歸天使，僅會以1年短約形式回歸。
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