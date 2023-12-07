遭爆欠薪、拖欠百萬貨款！鋁合金大廠廷鑫緊急發重訊做3點回應

電子股熄火！台股早盤平盤震盪　重電強勢發功、遊戲股不遑多讓

▲美股主要指數昨（6）日皆收低，台北股市今（7）日則開低震盪，在平盤上下游走。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲美股主要指數昨（6）日皆收低，台北股市今（7）日則開低震盪，在平盤上下游走。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

美國小非農ADP數據符合經濟軟著陸預期、10年期美債殖利率創逾3個月新低，但科技股疲弱，使美股主要指數昨（6）日皆收低，台北股市今（7）日則開低震盪，在平盤上下游走。權值王台積電早盤漲3元，來到573元。其他重要電子股大多熄火，唯聯發科強勢漲1%。AI概念股綠油油，而今日盤面焦點為重電族群，亞力飆漲停，士電、華城、大同漲逾5到6%。另外，車用電子、IC設計、航空股與遊戲股表現都不俗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數下跌70.13點，或0.19%，收36054.43點；那斯達克指數下跌83.2點，或0.58%，收14146.71點；標普500指數下跌17.84點，或0.39%，收4,549.34點；費城半導體指數下跌26.58點，或0.72%，收3645.82點。受到美股走低影響，台北股市今日也開低後在平盤17360點上下震盪。

晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到573元。聯電與力積電小漲、世界先進漲1.6%。其他重要電子股，如聯發科強勢漲1.4%，來到940元。鴻海小漲，群創與友達漲0.5%左右，南亞科、大立光、日月光跌0.8%左右，華碩與宏碁小跌。

AI概念股綠油油，緯創跌0.7%、英業達跌0.8%，廣達、技嘉、緯穎跌逾1%。華航與長榮航漲1%左右。車用電子表現不錯，環天科、揚智、堤維西、永彰、毅嘉、鑫創、精英、金寶、大億漲1到3%。低價IC設計族群也表現強勢，世紀漲6%，旺玖、凱鈺、安國、研通漲1到3%。

重電族群紅通通，樂事綠能、亞力飆漲停，士電、華城、大同漲逾5到6%，中興電、中電、東元、康舒、旭準、華新、大亞漲1到4%。遊戲股也不遑多讓，華義、鈊象、歐買尬漲4到7%，網龍、橘子、大宇資、昱泉、傳奇、智冠漲1到3%。

受惠庫存消化與新智機　全球Q3十大晶圓代工產值季增、Q4續旺

鴻海高雄軟體研發中心啟用　聚焦3智慧平台、產值上看2000億美元

預算卡關！台積電德國廠要重談、設廠有變？經長王美花這樣回

買氣火熱！月月配債券ETF開賣即完售　00937B掛牌首日寫5大驚奇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞