電子股熄火！台股早盤平盤震盪 重電強勢發功、遊戲股不遑多讓
美國小非農ADP數據符合經濟軟著陸預期、10年期美債殖利率創逾3個月新低，但科技股疲弱，使美股主要指數昨（6）日皆收低，台北股市今（7）日則開低震盪，在平盤上下游走。權值王台積電早盤漲3元，來到573元。其他重要電子股大多熄火，唯聯發科強勢漲1%。AI概念股綠油油，而今日盤面焦點為重電族群，亞力飆漲停，士電、華城、大同漲逾5到6%。另外，車用電子、IC設計、航空股與遊戲股表現都不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌70.13點，或0.19%，收36054.43點；那斯達克指數下跌83.2點，或0.58%，收14146.71點；標普500指數下跌17.84點，或0.39%，收4,549.34點；費城半導體指數下跌26.58點，或0.72%，收3645.82點。受到美股走低影響，台北股市今日也開低後在平盤17360點上下震盪。
晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到573元。聯電與力積電小漲、世界先進漲1.6%。其他重要電子股，如聯發科強勢漲1.4%，來到940元。鴻海小漲，群創與友達漲0.5%左右，南亞科、大立光、日月光跌0.8%左右，華碩與宏碁小跌。
AI概念股綠油油，緯創跌0.7%、英業達跌0.8%，廣達、技嘉、緯穎跌逾1%。華航與長榮航漲1%左右。車用電子表現不錯，環天科、揚智、堤維西、永彰、毅嘉、鑫創、精英、金寶、大億漲1到3%。低價IC設計族群也表現強勢，世紀漲6%，旺玖、凱鈺、安國、研通漲1到3%。
重電族群紅通通，樂事綠能、亞力飆漲停，士電、華城、大同漲逾5到6%，中興電、中電、東元、康舒、旭準、華新、大亞漲1到4%。遊戲股也不遑多讓，華義、鈊象、歐買尬漲4到7%，網龍、橘子、大宇資、昱泉、傳奇、智冠漲1到3%。