暖冬效應　高市府提醒民眾注意埃及斑蚊室內活躍

高雄市本土登革熱累計截至昨日止已累計2,646例，值得注意的是，今年受到聖嬰現象影響，冬天溫度偏暖，雖時序已進入12月，白天溫度仍適合斑蚊生長及活動，提醒市民朋友不可輕忽，另近期氣溫下降趨使埃及斑蚊向室內集中避寒，家庭群聚感染風險遽增，請民眾加強防蚊措施務必澈底「巡、倒、清、刷」清除積水容器及加強住家室內外環境整頓。
記者郭凱杰／高雄報導
同時，為斷絕病媒蚊孳生機會感染源，如穿淺色長袖衣褲、塗抹政府核准之防蚊液，家中可加裝紗窗、紗門避免蚊蟲入內或使用電蚊拍、捕蚊燈等物品輔助滅蚊。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，切勿自行服用成藥，應儘速前往高雄市560家登革熱整合式醫療合約院所就醫並持續配合政府執行防治工作。
此外，中國近期呼吸道感染疾病爆發，以流感為主，另有鼻病毒、肺炎黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒等引起。而國內流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，且近期氣溫變化大，籲請民眾儘早完成接種流感及新冠XBB疫苗，特別是65歲以上長者及學齡前幼兒等流感後併發重症之高風險族群應盡速施打，以獲得足夠保護力，欲接種疫苗可至高市流感疫苗合約院查詢或逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約接種。
除接種疫苗外，提醒仍要做好手部衛生，落實有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩等措施，如出現發燒或呼吸道症狀，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。