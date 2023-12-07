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南投食河豚中毒案檢驗出爐！「月尾兔頭魨」釀禍　最毒生魚片2片就可致死

▲南投食河豚中毒案檢驗出爐！「月尾兔頭魨」釀禍　最毒生魚片2片就可致死
▲南投食河豚中毒案檢驗出爐！「月尾兔頭魨」釀禍　最毒生魚片2片就可致死

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】南投縣11月26日傳出「河豚食品中毒案件」。民眾收到友人贈送的河豚，經過烹調處理和鄰居友人共計9人一同食用，卻釀成1死、8人不適送醫的憾事。警方查扣河豚食餘及生魚片等，由南投縣政府衛生局送往食藥署檢驗。

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12月6日檢驗出爐，食藥署表示，河豚品種為「月尾兔頭魨」，3件檢體皆有驗出河豚毒素，其中河豚毒素檢出量最高為「河豚生魚片」，食藥署推估吃2片就有可能達到致死劑量。

「月尾兔頭魨」毒性極強　肌肉、內臟、皮膚都有毒

關於南投縣河豚食品中毒案件檢驗結果，食藥署說明，國家實驗室接獲南投縣政府衛生局送驗3件檢體後，立即進行DNA物種鑑別與河豚毒素（TTX）分析，在DNA物種鑑別結果中發現，該3件檢體皆屬「月尾兔頭魨（Lagocephalus lunaris）」。

食藥署表示，月尾兔頭魨又稱為月腹刺魨、栗色河魨、毒鯖河魨等，屬四齒魨科，主要分布於印度至西太平洋區，台灣四周海域均能見其蹤跡，體長可達50公分，其背面及腹面均佈滿小棘，尾鰭後緣呈新月形，內臟、皮膚及肌肉皆含河豚毒素，毒性極強。

3檢體皆有毒最高為「生魚片」　2片就有致命危險

3件檢體的河豚毒素（TTX）檢驗結果顯示，「河豚生魚片」檢體河豚毒素最高，檢出結果TTX高達134.30 mg／kg，「河豚魚肉湯（含魚肉）」檢體之熟肉檢出TTX為33.48 mg／kg，湯則為31.86 mg／kg，「河豚內臟及皮」檢體也有檢出河豚毒素，不過因為基質複雜，尚難精確定TTX量。

食藥署研究檢驗組組長王德原表示，「河豚生魚片」檢體檢出高達134.30 mg／kg，若1片生魚片重量約10g，每1生魚片的河豚毒素就有約1.34mg，日本的河豚毒素限量是2mg，只要吃2片就有可能達到致死劑量。

根據南投縣衛生局資料顯示，有毒河豚的河豚毒素屬於神經毒素，其潛伏期短，食用後10－45分鐘就可能產生唇舌麻痺、四肢麻痺、嘔吐、失聲、漸進性肌肉麻痺、四肢抽搐、呼吸困難、血壓下降、意識消失等症狀，由於目前並無解毒劑，毒素也不會因加熱而失去毒性，即使烹煮仍有可能造成食品中毒。

台灣四周環海，漁業資源相當豐富，食藥署再次呼籲，河豚種類繁多且一般難以辨認，誤食有毒河豚死亡風險甚鉅，因此，切勿捕捉或食用來路不明之水產品，並建議餐飲業者避免供應河豚，千萬別因追求美味或嚐鮮而造成無法挽回的憾事。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60159

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