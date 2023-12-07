亞錦賽／菲律賓打者罕見跑壘爆紅！獲得大巨蛋全場球迷熱烈掌聲
亞錦賽菲律賓隊昨日雖然以1:9不敵日本，但四棒打者Mark Steven Manaig的跑壘在台北大巨蛋掀起話題，身型壯碩的他6局從一壘直奔本壘，才剛繞過三壘，球已傳抵本壘，只見他仍硬著頭皮向前衝，雖然最終被觸殺出局，卻得到滿場近萬名球迷的歡呼。
記者吳政紘/綜合報導
昨日為亞錦賽預賽最後一天賽事，售價也是十分親民的200元，吸引超過9000名球迷到場，其中幫菲律賓加油的粉絲不少，因為他們也打進超級循環賽。
菲律賓教練Wilfredo Hidalgo Jr.賽後表示，這場比賽能對決日本這麼好的隊伍，可以打成這樣已經非常高興了，「就好像贏下這場球一樣，很開心對這麼好的隊伍可以打出7支安打。」
菲律賓將在9日對到中華隊，Hidalgo Jr.說：「台灣算是世界上前幾強的隊伍，非常開心有機會可以跟台灣打到比賽。」他也提到，台灣人都很友善，台北大巨蛋非常棒，這是第2次到訪巨蛋，上次是日本札幌巨蛋。
賽後Manaig也受到場邊球迷歡迎，對於拍照、簽名來者不拒，他說，他很享受在比賽過程，也很高興有機會來到這麼好的場地比賽。
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