侯朱「重啟特偵組」 民進黨：刻意安排會面是羞辱王金平
針對國民黨總統參選人侯友宜今（7）日偕同副手趙少康、國民黨主席朱立倫，拜會立法院前院長王金平一事，民進黨發言人卓冠廷表示，侯趙兩人主張「重啟特偵組」，今天刻意安排拜會，根本就是在羞辱王金平，因為他正是當年馬王政爭遭特偵組違法監聽的受害者，侯趙朱三人應先為當年介入司法的前總統馬英九向王金平道歉，而非假裝從來沒發生過。
記者陳佩君／台北報導
卓冠廷指出，趙少康戰鬥藍的八大政見就包含「重啟特偵組」，侯友宜也為其背書，「請問侯友宜，你今天是就重啟特偵組議題向受害人王前院長請益嗎？」另外，也要再度請問侯友宜，在高談闊論重啓特偵組前，對於涉貪遭起訴的顏寬恒、林姿妙等人，國民黨是否要先辦他們？侯友宜打算怎麼嚴辦？
卓冠廷表示，當年的「馬王政爭」最大黑手就是馬英九介入司法，指示特偵組監聽國會龍頭，引發總統鬥爭立法院長的憲政危機，造成當時台灣社會、政治、經濟環境都陷入動盪與不安，當年特偵組更在沒有當事人說明的情況下，即召開記者會指控王金平，王金平也重砲轟擊特偵組違偵查不公開原則，實屬違法濫權、未審先判，更強調特偵組的存在讓人民對司法的不信任。
卓冠廷續指，如今侯友宜拜會王金平，無疑就是要挑起社會對於當年「馬王政爭」的印象，也是再度羞辱王金平，民進黨要問侯友宜，敢就「重啟特偵組」向王前院長請益嗎？還是要重蹈覆轍，帶台灣走回政治干預司法的老路。