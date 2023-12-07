長榮航空年終協商破局！工會喊別黑箱討論　籲桃市府邀3度協商

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工會指出，公司一再推稱，因為前11個月的稅後淨利要結算到12月10日，且還需要跟長榮航空四個複數工會討論，所以現在沒有方案。現場會員均質疑，長榮航空這麼大一個集團，不可能等到最後才開始規劃方案，甚至詢問長榮航空主管，2023年的年終獎金，是否會高於2016年稅後淨利35億時發放的4個月年終獎金，長榮航空主管跳針說「會將工會方案如實交給相關單位跨部門小組討論」，拒絕正面答覆，讓與會的會員跟幹部都非常憤慨。
工會透露，桃園市政府指派的調解委員建議，如果長榮航空還需要時間規劃和多方溝通，可以於12月中下旬邀集長榮航空企業工會、長榮航空關係企業工會、桃園市機師職業工會、桃園市空服員職業工會等4個複數工會共同協商年終獎金和調薪方案，以避免擴大勞資爭議。
工會喊話，長榮航空企業工會主張，所謂的「相關單位跨部門小組」，研議的年終獎金和調薪方案，會決定長榮航空母公司跟子公司是否會再爆發激烈的勞資爭議，不應該躲起來黑箱討論，應面對基層員工，為避免勞資爭議繼續擴大，請主管機關桃園市政府出面邀請長榮航空所謂的「相關單位跨部門小組」直接和4個複數工會共同協商年終獎金和調薪方案。
5日協商會後，長榮航空企業工會顧問周聖凱會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，公司當日並未攜帶方案討論，完全沒有誠意，不排除採取下一步行動，但被問及是否會罷工，周聖凱認為時間上可能來不及，因為罷工需要的時間很長，也不太希望走到這個程度，公司是有錢可以分的，只是若公司年終發很差，之後不排除會做其他行動。