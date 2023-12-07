挺郭三大山頭全歸隊　侯友宜：團結所有力量贏得勝選

長榮航空年終協商破局！工會喊別黑箱討論　籲桃市府邀3度協商

▲5日長榮航空企業工會與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案破局。（圖／長榮航空）
▲5日長榮航空企業工會與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案破局。（圖／長榮航空）

記者許若茵／台北報導

5日長榮航空企業工會與長榮航空調解協商年終獎金和年度調薪作業方案破局，今（7）日工會喊話，為避免勞資爭議繼續擴大，請主管機關桃園市政府出面邀請長榮航空「相關單位跨部門小組」直接和四個複數工會共同協商年終獎金和調薪方案，別躲起來黑箱討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮航空企業工會說明，5日和長榮航空公司進行年終、調薪的第2次調解，約30位空地同仁參與調解，長榮航空則指派人事協理等中高階主管與會。工會主張，疫情期間許多同仁共體時艱配合申請無薪事假、或因航班減少收入銳減5成以上，而現在航班復甦，長榮航空2023年前三季稅後淨利164億，達歷史新高，應依據歷年稅後淨利成長的比例，發放2023年的年終獎金以及年度調薪至少5000元。

工會指出，公司一再推稱，因為前11個月的稅後淨利要結算到12月10日，且還需要跟長榮航空四個複數工會討論，所以現在沒有方案。現場會員均質疑，長榮航空這麼大一個集團，不可能等到最後才開始規劃方案，甚至詢問長榮航空主管，2023年的年終獎金，是否會高於2016年稅後淨利35億時發放的4個月年終獎金，長榮航空主管跳針說「會將工會方案如實交給相關單位跨部門小組討論」，拒絕正面答覆，讓與會的會員跟幹部都非常憤慨。

工會透露，桃園市政府指派的調解委員建議，如果長榮航空還需要時間規劃和多方溝通，可以於12月中下旬邀集長榮航空企業工會、長榮航空關係企業工會、桃園市機師職業工會、桃園市空服員職業工會等4個複數工會共同協商年終獎金和調薪方案，以避免擴大勞資爭議。

工會喊話，長榮航空企業工會主張，所謂的「相關單位跨部門小組」，研議的年終獎金和調薪方案，會決定長榮航空母公司跟子公司是否會再爆發激烈的勞資爭議，不應該躲起來黑箱討論，應面對基層員工，為避免勞資爭議繼續擴大，請主管機關桃園市政府出面邀請長榮航空所謂的「相關單位跨部門小組」直接和4個複數工會共同協商年終獎金和調薪方案。

5日協商會後，長榮航空企業工會顧問周聖凱會後接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，公司當日並未攜帶方案討論，完全沒有誠意，不排除採取下一步行動，但被問及是否會罷工，周聖凱認為時間上可能來不及，因為罷工需要的時間很長，也不太希望走到這個程度，公司是有錢可以分的，只是若公司年終發很差，之後不排除會做其他行動。
 

星宇航空運籌中心內部曝！3台「恐怖箱」超吸睛　造價上看5億元

影／星宇航空攜手米其林餐廳！頭等艙新菜色　12/16舊金山上線

獨／年終協調破局！長榮航空仍無方案拒再談　工會怒不排除下一步

打住你的好奇！看到鳥別亂摸拍照　內行揭密「旅遊陷阱」黏牢牢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞