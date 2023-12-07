Lulu金馬主持被讚「超越陶晶瑩」發聲了！已收割4男神差這2人　

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LuLu笑說自己「整整睡了2天2夜！」她完全沒想過要犒賞自己，僅放假回台中看家人，「然後去戶外放空、放風箏、打籃球，對我來說也是另一種『犒賞』，很樸實無華的犒賞自己，哈哈。」
至於為自己這次主持金馬打幾分？LuLu表示：「我不敢給自己打分數，我留在心裡好了！其實結束後把每個片段都拿出來看，我有檢討有那些地方要加強進步，做得好的部分也會給自己鼓勵。所以分數放心裡，我有進步或退步我自己知道。」
聊到若有機會要她再主持金馬，會願意接嗎？LuLu笑說：「我每次都會跟身旁的朋友開玩笑說主持金馬好折陽壽，花太多精氣神！不過如果未來真的有機會，我不會說不，看就看長官們的想法，如果需要我，我一定全力以赴，但我不會主動說，因為很可怕！」
LuLu今年將坐鎮台北跨年，從出道以來每年跨年都在工作中度過的她笑稱自己可以拿「跨年主持全勤獎」，更表示：「今年是我入行以來第10個年頭主持跨年，從22歲那年一路主持到32歲，天阿！我從高雄、台中、桃園、台北一路從南到北主持上來，很開心，感覺我每年都在C位搖滾區看煙火，讚啦！」
LuLu出道來和多位帥哥合作MV、拍戲，像是和邱澤拍床戲、林柏宏拍吻戲，還有跟林哲熹、劉以豪合拍戲劇跟MV，被稱為「男神收割機」，被問未來想合作的男神，LuLu開玩笑說：「那這樣好了，跟阮經天拍床戲、王柏傑吻戲！」但想一想，又嘆：「怎麼可能輪到我挑！有合作就很開心啦！」
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