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Lulu金馬主持被讚「超越陶晶瑩」發聲了！已收割4男神差這2人　

▲LuLu（黃路梓茵）金馬主持表現優異，被讚超越陶晶瑩，她謙虛表示不敢當。曾合作4男神的LuLu開玩笑說還想和阮經天拍床戲、王柏傑吻戲。（圖／style master）
▲LuLu（黃路梓茵）金馬主持表現優異，被讚超越陶晶瑩，她謙虛表示不敢當。曾合作4男神的LuLu開玩笑說還想和阮經天拍床戲、王柏傑吻戲。（圖／style master）

記者黃盈容/綜合報導

綜藝小天后LuLu（黃路梓茵）日前集滿三金主持，在第60屆金馬獎頒獎典禮主持表現亮眼，被譽「零負評」，甚至還有網友拿她和前輩陶晶瑩做比較，稱LuLu更勝陶晶瑩，LuLu（6）日參加「怪物職人頒獎典禮」，直說「真的不敢當！陶子姊是我的楷模，我會想要入這行也是因為陶子姐，她是我的目標跟榜樣！」求好心切的她，甚至在典禮結束後，還自我檢討，將每個片段都拿出來看，還有哪裡還需要改進，盼有機會再主持金馬獎，能再會全力以赴。身為「男神收割機」的她，已合作邱澤、林柏宏、林哲熹、劉以豪，還許願想跟阮經天拍床戲、王柏傑吻戲。

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由陳鎮川所推動、以發掘及表揚台灣不同領域的職⼈、倡議台灣職⼈精神為宗旨的「怪物職人頒獎典禮」今年邁入第7屆，邀請LuLu擔任「怪物職人形象大使」。她剛主持完金馬，表現被讚爆，LuLu坦言，壓力大到狂吐暴瘦，掉了2公斤。她一下台甚至直接在後台癱軟，「其實就是那2天壓力比較大啦，結束後我有去按摩，還有全身電療，後來就有好一點了，馬上就開始後面的工作，到現在身體一定是沒問題。」


LuLu笑說自己「整整睡了2天2夜！」她完全沒想過要犒賞自己，僅放假回台中看家人，「然後去戶外放空、放風箏、打籃球，對我來說也是另一種『犒賞』，很樸實無華的犒賞自己，哈哈。」

▲LuLu金馬獎後整整睡了2天2夜！
▲LuLu金馬獎後整整睡了2天2夜！（圖／style master）
至於為自己這次主持金馬打幾分？LuLu表示：「我不敢給自己打分數，我留在心裡好了！其實結束後把每個片段都拿出來看，我有檢討有那些地方要加強進步，做得好的部分也會給自己鼓勵。所以分數放心裡，我有進步或退步我自己知道。」

聊到若有機會要她再主持金馬，會願意接嗎？LuLu笑說：「我每次都會跟身旁的朋友開玩笑說主持金馬好折陽壽，花太多精氣神！不過如果未來真的有機會，我不會說不，看就看長官們的想法，如果需要我，我一定全力以赴，但我不會主動說，因為很可怕！」

LuLu今年將坐鎮台北跨年，從出道以來每年跨年都在工作中度過的她笑稱自己可以拿「跨年主持全勤獎」，更表示：「今年是我入行以來第10個年頭主持跨年，從22歲那年一路主持到32歲，天阿！我從高雄、台中、桃園、台北一路從南到北主持上來，很開心，感覺我每年都在C位搖滾區看煙火，讚啦！」

LuLu出道來和多位帥哥合作MV、拍戲，像是和邱澤拍床戲、林柏宏拍吻戲，還有跟林哲熹、劉以豪合拍戲劇跟MV，被稱為「男神收割機」，被問未來想合作的男神，LuLu開玩笑說：「那這樣好了，跟阮經天拍床戲、王柏傑吻戲！」但想一想，又嘆：「怎麼可能輪到我挑！有合作就很開心啦！」

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