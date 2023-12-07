快訊／BLACKPINK Jennie分手BTS V！免擔心兵變問題「超前化解」

五月天遭控假唱　大陸女星邵逸凡逆風爆黑幕「想真唱都不行」

▲中國大陸女星邵逸凡自曝「從小到大有很多很多次被迫假唱」。（圖／翻攝邵逸凡微博）
▲中國大陸女星邵逸凡自曝「從小到大有很多很多次被迫假唱」。（圖／翻攝邵逸凡微博）

記者羅凌筠／綜合報導

五月天遭音樂網紅「麥田農夫」指控演唱會假唱，最重處罰是在中國境內終身不得商演，經紀公司相信音樂嚴正駁斥「不存在任何假唱行為」。以陸劇《安家》、《你是我的榮耀》活躍在螢光幕前的大陸女星邵逸凡，卻道出歌手的無奈，自曝：「從小到大有很多很多次被迫假唱。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國大陸的演員在晚會受邀唱歌是常見的節目安排，邵逸凡透露：「我從小到大有很多很多次被迫假唱，有時候是因為擔心現場設備不行，有時候是因為擔心我唱砸，有時候是擔心別人唱砸，有真有假太明顯，那就必須全假，總之就是我想真唱都不行。」

▲五月天在上海開唱，告五人擔任嘉賓，任賢齊坐在台下點歌。（圖／相信音樂提供）
▲五月天巴黎場演唱會將開直播，用實力證明不須假唱。（圖／相信音樂提供）
演出的人不怕搞砸，反而是製作單位不想承擔風險，假唱對於導播來說比較省事，邵逸凡說：「還記得之前奧運會的小女孩不僅假唱，連提前錄的聲音都不是自己的嗎？代入一下，誰會希望有這麽好的機會卻要用別人的聲音呢？據說崔健因為要求真唱沒上過春晚。」

邵逸凡認為以前就是觀眾太寬容了，導致大家總想糊弄。「當然wyt（指五月天）如果是真的假唱或用錄好的音軌墊音，大概與以上情況都不同。我看了一些視頻有點費解，演唱會備墊音或者助唱很常見。唱不動的時候讓和音伴唱幫一幫，讓觀眾幫一幫也行啊。放錄好的音頻聲場也差太多了。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

▲邵逸凡自爆被迫假唱，還扯到五月天的演唱會影片。（圖／翻攝邵逸凡微博）
▲邵逸凡自爆被迫假唱，還扯到五月天的演唱會影片。（圖／翻攝邵逸凡微博）
  

五月天阿信48歲生日！直球對決假唱風波：嘶吼24年的嗓子感動你

五月天阿信48歲生日貼文「發什麼神經啦」！不怕假唱疑雲做好自己

五月天捲假唱疑雲！歌手墊音幕後揭密　開唱場地、身體狀況是關鍵

五月天遭控假唱燒不停！丁噹被罵完輪到告五人　莫名登上報紙頭條

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞