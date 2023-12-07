五月天遭控假唱 大陸女星邵逸凡逆風爆黑幕「想真唱都不行」
五月天遭音樂網紅「麥田農夫」指控演唱會假唱，最重處罰是在中國境內終身不得商演，經紀公司相信音樂嚴正駁斥「不存在任何假唱行為」。以陸劇《安家》、《你是我的榮耀》活躍在螢光幕前的大陸女星邵逸凡，卻道出歌手的無奈，自曝：「從小到大有很多很多次被迫假唱。」
記者羅凌筠／綜合報導
中國大陸的演員在晚會受邀唱歌是常見的節目安排，邵逸凡透露：「我從小到大有很多很多次被迫假唱，有時候是因為擔心現場設備不行，有時候是因為擔心我唱砸，有時候是擔心別人唱砸，有真有假太明顯，那就必須全假，總之就是我想真唱都不行。」
演出的人不怕搞砸，反而是製作單位不想承擔風險，假唱對於導播來說比較省事，邵逸凡說：「還記得之前奧運會的小女孩不僅假唱，連提前錄的聲音都不是自己的嗎？代入一下，誰會希望有這麽好的機會卻要用別人的聲音呢？據說崔健因為要求真唱沒上過春晚。」
邵逸凡認為以前就是觀眾太寬容了，導致大家總想糊弄。「當然wyt（指五月天）如果是真的假唱或用錄好的音軌墊音，大概與以上情況都不同。我看了一些視頻有點費解，演唱會備墊音或者助唱很常見。唱不動的時候讓和音伴唱幫一幫，讓觀眾幫一幫也行啊。放錄好的音頻聲場也差太多了。」
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