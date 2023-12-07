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MLB／洋基退出爭奪Bellinger！經紀人Boras：不排斥加盟任何球隊

▲有關 Cody Bellinger的談約消息，經紀人Scott Boras則透露，「Cody Bellinger正在聽取有關任何球團的報價，並沒有排除與任何一隊簽約的可能性。」（圖／美聯社／達志影像）
▲有關 Cody Bellinger的談約消息，經紀人Scott Boras則透露，「Cody Bellinger正在聽取有關任何球團的報價，並沒有排除與任何一隊簽約的可能性。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

大聯盟（MLB）冬季會議在今（7日）正式落幕，自由市場上許多大咖球員也將在近日決定去向，其中有關 Cody Bellinger的談約消息，經紀人Scott Boras則透露，「Cody Bellinger正在聽取有關任何球團的報價，並沒有排除與任何一隊簽約的可能性。」

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此前紐約洋基是追求 Cody Bellinger最積極的球隊，但隨著洋基與教士的Juan Soto交易案即將成形，洋基也隨即退出Cody Bellinge的合約談判，目前傳出洛杉磯道奇、芝加哥小熊、舊金山巨人、多倫多藍鳥都將是Bellinger的潛在下家。

根據美媒《CBS MLB》分析，Bellinger的簽約恐配得等到大谷翔平確定下家後，才會有所著落，因為目前鎖定Bellinger的球隊，都還在大谷翔平爭奪戰當中，Bellinger勢必成為這些豪門球隊爭取大谷翔平失敗的備案。

Bellinger本季在芝加哥小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且目前更獲得兩項銀棒獎提名，目前雖洋基展現誠意，但巨人是洋基追求Bellinger的競爭者。

其中有關 Cody Bellinger將尋求多大的合約，日前《今日美國》就透露，「強打 Cody Bellinger仍在尋求至少超過2.5億美元的合約。」

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