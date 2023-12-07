泰勒絲換過11任男友！與喬歐文6年情斷 搭上新歡足球球星凱爾西
美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）昨（6）日獲得《時代雜誌》2023年度風雲人物的殊榮，是該雜誌96年以來，第一位單獨獲選的藝人。泰勒絲不僅在歌唱事業上備受關注，感情一直是外界關注焦點，年初傳出與交往6年的英國演員喬歐文（Joe Alwyn）分手，10月大方認愛足球球星崔維斯凱爾西。
記者薛羽彤／綜合報導
泰勒絲14歲就出道，感情世界精彩，至今交往過11任男友，凱爾西是第12位。前任們包含，迪士尼偶像 Joe Jonas、《X 戰警》Lucas Till 、《暮光之城》「狼人」Taylor Lautner 、美國創作歌手 John Mayer 、加拿大演員 Cory Monteith、演員 Jake Gyllenhaal 、來自甘迺迪家族的 Conor Kennedy 、「一世代 One Direction」成員 Harry Styles、 DJ Calvin Harris、「洛基」Tom Hiddleston 。以上10任都只維持短暫的幾個月，只有DJ Calvin Harris 交往超過1年，正當大家覺得泰勒絲要穩定下來時，最終仍宣告分手。
2017年泰勒絲遇上了英國演員Joe Alwyn，泰勒絲一改過往高調作風，這段戀情她談得低調許多，今年4月傳出小倆口私底下已經黯然分手，不過分手過程非常和平，沒有什麼「戲劇性」的原因。泰勒絲有寫歌給前男友的習慣，不過在與Joe Alwyn交往時，歌曲〈Peace〉、〈Lover〉打破慣例寫給現任男友，這段大家以為會步入婚姻的戀情，維持了6年後告終。
不久後泰勒絲又有新歡，對象是足球星男友崔維斯凱爾西，之前兩人多次被媒體捕捉到放閃身影，今年10月終於大方公開，泰勒絲甜蜜熱吻男友的照片，直接被男友隊員的女友放上IG。照片中，泰勒絲緊緊依偎在高大的凱爾西懷裡，穿著可愛的黑色百摺裙，看起來感情非常甜蜜。此外，泰勒絲還曾與凱爾西的媽媽一起同框看球，凱爾西上節目時直言泰勒絲很勇敢，對於這段感情非常滿意。
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