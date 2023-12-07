酒駕較去年增287件、多6％ 新北警冬季年終加強執法嚴抓
新北市政府警察局交通大隊今（7）日發布統計資料，統計本年截至11月，針對車不讓人、行人違規及道路障礙等易危害高齡者之違規項目，取締7萬8,344件，較去年同期增加3萬1,365件；另因適逢冬季及年終聚餐機會大增，截至11月取締酒駕5,077件，其中包含涉嫌觸犯刑法公共危險罪2,693件，取締件數較去年同期增加287件、增加6％，將持續強勢執法，嚴抓嚴重違規及酒駕。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府警察局交通大隊表示，統計今年1到9月發生車禍30日內死亡人數188人，較去年同期減少46人，下降20％，其中高齡者60人、較去年同期減少34人，下降36％，降幅均為全國最多，顯見對交通事故防制工作已有成效，將持續加強易肇事違規取締，維護安全用路環境。
新北市政府警察局交通大隊指出，適逢冬季，國人常有進補的飲食習俗，飲宴、尾牙及年終聚餐機會大增，恐衍生酒駕情事，故針對轄內KTV、酒店及餐廳等提供酒類營業場所周邊編排路檢點加強攔查，警方將持續強勢執法，酒測值超標依法嚴懲，呼籲民眾多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客駕車」等服務。
新北市政府警察局交通大隊說明，自6月30日處罰條例新法上路實施後，截至11月已舉發2,383件，強調只要酒駕一律吊扣牌照2年，現場並會移置保管車輛並拆扣牌照；另嚴重超過現行最高時速40公里的超速規定將會處以6,000元以上、3萬6,000元以下罰款、記違規點數3點，並吊扣該汽車牌照6個月，呼籲駕駛人不可不慎。