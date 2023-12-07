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酒駕較去年增287件、多6％　新北警冬季年終加強執法嚴抓

▲新北警方於冬季年終聚餐機會增多期間加強執法取締嚴重違規及酒駕。（圖 ／新北市政府警察局交通大隊提供）
▲新北警方於冬季年終聚餐機會增多期間加強執法取締嚴重違規及酒駕。（圖 ／新北市政府警察局交通大隊提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市政府警察局交通大隊今（7）日發布統計資料，統計本年截至11月，針對車不讓人、行人違規及道路障礙等易危害高齡者之違規項目，取締7萬8,344件，較去年同期增加3萬1,365件；另因適逢冬季及年終聚餐機會大增，截至11月取締酒駕5,077件，其中包含涉嫌觸犯刑法公共危險罪2,693件，取締件數較去年同期增加287件、增加6％，將持續強勢執法，嚴抓嚴重違規及酒駕。

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新北市政府警察局交通大隊表示，統計今年1到9月發生車禍30日內死亡人數188人，較去年同期減少46人，下降20％，其中高齡者60人、較去年同期減少34人，下降36％，降幅均為全國最多，顯見對交通事故防制工作已有成效，將持續加強易肇事違規取締，維護安全用路環境。

新北市政府警察局交通大隊指出，適逢冬季，國人常有進補的飲食習俗，飲宴、尾牙及年終聚餐機會大增，恐衍生酒駕情事，故針對轄內KTV、酒店及餐廳等提供酒類營業場所周邊編排路檢點加強攔查，警方將持續強勢執法，酒測值超標依法嚴懲，呼籲民眾多加使用「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客駕車」等服務。

新北市政府警察局交通大隊說明，自6月30日處罰條例新法上路實施後，截至11月已舉發2,383件，強調只要酒駕一律吊扣牌照2年，現場並會移置保管車輛並拆扣牌照；另嚴重超過現行最高時速40公里的超速規定將會處以6,000元以上、3萬6,000元以下罰款、記違規點數3點，並吊扣該汽車牌照6個月，呼籲駕駛人不可不慎。

▲新北警方於冬季年終聚餐機會多加強執法取締嚴重違規及酒駕。（圖 ／新北市政府警察局交通大隊提供）
▲新北警方於冬季年終聚餐機會多加強執法取締嚴重違規及酒駕。（圖 ／新北市政府警察局交通大隊提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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