▲全球每年160萬人隆乳　取出義乳結束隆乳比例卻上升

我是廣告 請繼續往下閱讀
所謂結束隆乳到底是取出義乳或是必須同時切除包裹義乳的莢膜呢？這個話題須從乳房植入物相關疾病談起，隆乳之後，發生頭痛、疲勞、掉髮、失眠、憂鬱、過敏、呼吸困難等等超過一百種症狀，稱為乳房植入相關疾病（Breast Implant Illness）簡稱BII，社群媒體上BII病人與反對隆乳的女權人仕組成龐大的團體，堅信義乳有毒，唯一的治療是取出義乳並切除包裹義乳的莢膜。
美國整形外科醫學會為了澄清大眾的疑慮，以三組人作追踪，第一組是乳房植入物相關疾病組（BII組）；第二組是無症狀隆乳病人，要求更換義乳組；第三組是縮乳病人。比較三組的病理切片、血液檢查、影像檢查，2023年5月證實BII病人的莢膜與其他二組病理組織沒有差別，沒有毒物也沒有重金屬。BII病人如果症狀是呼吸窘迫、慢性咳嗽、肺活量受損，之前接受胸大肌下粗糙面義乳的隆乳，由於胸大肌受壓迫，可能影響呼吸，移除義乳以及滑液化的莢膜並修補胸大肌，可以促進肺功能恢復。
至於其他BII或是單純想結束隆乳的人仕，手術只需取出義乳並促成組織癒合。莢膜是人類的自我防禦，將異物與身體隔離，除非莢膜鈣化或嚴重纖維化，實驗證實，移除異物，莢膜會自然癒合，因而結束隆乳宜選擇隱密的傷口移除義乳，恢復原形，不宜大動干戈，大傷口切除莢膜，造成乳房縮小變形，終身困擾。
▲結束隆乳只需移除義乳，除非莢膜有狀況，否則毋須處理。（照片提供／林靜芸）
(作者：林靜芸 醫師)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60158
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw