迪化軍艦「一打二」監控2共艦 海軍：依規定廣播告知妥適應處
中國機艦持續襲擾我海空域，海軍舷號1206的康定級迪化艦驅逐2艘共艦，海軍司令部今 (7)日回應表示，台灣周邊海域動態，運用聯合情監偵作為全程掌握，並檢派適切兵力嚴密監控，共軍艦艇如有接近我附近海域，均依規定廣播告知並妥適應處。海軍全體官兵將持續戮力戰訓本務，堅守崗位，克盡職責，全力捍衛海疆安全。
記者呂炯昌／台北報導
針對網路某臉書粉絲專頁刊載「迪化軍艦監控兩共艦」及「募款捐贈迪化軍艦」等情，海軍司令部今日回應表示，台灣周邊海域動態，本軍運用聯合情監偵作為全程掌握，並檢派適切兵力嚴密監控，共軍艦艇如有接近我附近海域，均依規定廣播告知並妥適應處。
海軍指出，對於各界辦理各項敬軍慰問支持關懷海軍，海軍誠摯感謝，惟請依勞軍作業規定透過社團法人中華民國軍人之友社協調辦理。海軍強調，海軍全體官兵將持續戮力戰訓本務，堅守崗位，克盡職責，全力捍衛海疆安全。
去年8月初時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中國發動軍演、擴大機艦繞台抗議。2022年8月6日，國防部曾發布新聞稿指出，「迪化軍艦」在東部海域嚴密監控共軍船艦動態，同時於第一時間廣播警告。國防部發言人也發布一張現場照片，指出海軍「迪化軍艦」於東部海域監控共軍船艦，還強調「千真萬確、不是P圖！」