台積電美國廠缺工有解！與工會達成協議、可視情況引進外國勞工
台積電亞利桑那州廠缺工問題現在終於有了解方！之前相關工會不滿台積電派去的勞工可能會搶走工作，台積電多次澄清並與工會經過數月協商，雙方發出聯合聲明，協議內容指出雙方將合作推出員工訓練計畫、保障工安議題透明。招工以當地勞工為主，但可視情況需要下，聘用具有專業經驗的外國勞工。而台積電也確定投資當地水電管路裝修工協會1500萬美元，以協助擴大協會聯合學徒訓練中心。
記者許家禎／台北報導
台積電先前曾指出，美國亞利桑那州廠量產時間延宕，主要是熟練安裝設備的人員數量不足，會從台灣調派以培養當地技術員工，但相關4奈米製程技術量產將從原先的2024年推遲到2025年。隨後，有亞利桑那建築貿易協會會長Aaron Butler投書媒體，指亞利桑那州的工人先前已有為英特爾晶片廠裝機的數十年經驗，批評台積電將延後量產的問題歸咎於美國工人。
工會認為，台灣派來的勞工會搶走工作或拉低薪資，台積電為此曾多次澄清，希望消除當地勞工疑慮。為了解決缺工問題，台積電與亞利桑那建築貿易協會（AZBTC）經過數月協商後，終於有了共識，解決困擾已久的勞資糾紛。
根據協議內容，雙方同意合作推出員工訓練計畫、保障工安議題透明。雙方也將推舉代表成立新的委員會，每季開會1次以確保措施落實，其中至少1次會議，並預估未來的人力需求。
聯合聲明中也提到台積電將致力在當地招募員工，但「可視情況需要」下，聘用具有「專業經驗」的外國勞工。
美國亞利桑那州鳳凰城當地媒體KTAR報導，台積電已投資亞利桑那水電管路裝修工協會1500萬美元，以協助擴大協會聯合學徒訓練中心，訓練興建半導體工廠所需的人力。