全到位！王金平接任侯友宜後援會總會長 蕭萬長領軍國政顧問團
國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今（7）日拜會前立法院長王金平，王金平點頭出任侯友宜全國後援會總會長，國民黨主席朱立倫也加碼宣布由前副總統蕭萬長擔任國政顧問團總顧問，侯友宜相關人事全到位。
記者余祥／台北報導
侯友宜表示，從他參選開始到現在，王金平幫忙凝聚所有國民黨可以凝聚的力量，王從政以來為國為民，為人民福祉、國家發展盡最大力量，他非常敬佩，選舉到最後關鍵時刻，王金平願意擔任後援會總會長，整合所有力量，最後全力衝刺，他非常感動，跟副手趙少康一樣是情義相挺。
趙少康也盛讚，王金平願意擔任後援會長，等於為侯康配增加百萬雄兵。
王金平也強調，過去國民黨內初選時，有郭台銘、侯友宜競爭，他一直表明只會支持國民黨提名的人選，因此他自始至終都是支持黨提名的侯友宜，也看到這幾個月來侯友宜不斷在成長，侯康配也是很好的組合，互補性很高。
王金平說，全國有六成民眾期待完成政黨輪替，他們一定會更加團結，讓侯康配當選、政黨輪替，為國家安全、社會繁榮發展、人民權益繼續努力。
朱立倫也加碼宣布，前副總統蕭萬長將擔任國政顧問團總顧問，將率領所有前行政院長一起組成顧問團。