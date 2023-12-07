今迎大雪別犯禁忌！命理師「超強開運法」一次看　4生肖小心健康

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊登嵙提醒，在大雪這半個月，生肖屬鼠、牛、龍、猴必須注意健康問題及飲食衛生。除了戒吃生冷油炸食物，避免病從口入，也要盡量多休息，做適量運動以放鬆身心。此外還要特別留意心臟血液循環系統方面的毛病，稍有不適便要去醫院做一下全面檢查。
楊登嵙表示，《黃帝內經》上說寒冷冬天的養生首重「去寒就溫」，如何做到「去寒就溫」防體寒、維護身心健康呢？在食衣住行各方面都要有「去寒就溫」的意識與行動，遠離冰冷、寒冷的東西和環境，讓身心處在溫暖的狀況下。「大雪補得當，一年不受寒。」五行養生重點都是要順應天地寒熱的變化，以去寒就溫養腎養元氣為主。
「大雪」開運養生法：
🔴食
1.可以多食帶苦味的食物，如豬肝、雞肝、鴨肝、萵筍、芹菜、桔梗、西洋菜、牛蒡、枸杞、白果等。
2.應適當吃些溫熱食物，以祛寒補氣血：牛肉、花生、核桃、大棗、桂圓肉、羊乳等。同時也得搭配些白菜、蘿蔔、茼蒿、荸薺、冬筍、橙子、柑、蘋果、梨等，清熱，消食通便。
3.冬季應多喝水，多吃水果和蔬菜。生、冷食物也要少吃，如蔬菜沙拉、冰鎮飲品等。
4.天養腎正是時候，以黑色食物養腎符合陰陽五行養生論。比如黑豆、黑刺參、何首烏、黑芝麻、香菇等等，都是不錯的養生食物。
5.現代人容易因飲食習慣及身體活動少等原因，造成「外寒內熱」或是「寒熱夾雜」型體質，若隨意採用進補的藥方，反而易引發口乾舌燥、失眠多夢、心煩氣躁等「上火」的症狀。另外，有高血壓、高血糖、高血脂、高尿酸的人，以及如感冒等身體狀況異常，也不能驟然進補，否則可能使病況加重。
🔴衣
1.一些人喜歡把圍巾當口罩，由於圍巾的原料多是羊毛、化纖織物，如果把圍巾圍在嘴上，呼吸時纖維和細菌等就會被吸入肺部，對人體健康極為不利。
2.應注意風邪和寒邪的侵入，尤其是頭部和腳部，一些疾病的發生與不注意保暖有很大關係。
🔴住
1.房間溫度太高而濕度太低，也會引起身體不適，極易發生疾病。
2.如果門窗緊閉，密不透風，不到3小時，室內二氧化碳量就會增加3倍以上，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長，應每天開窗數次，以便空氣流通。
🔴行
1.有人為了滋潤嘴唇，冬天常喜歡用舌頭去舔乾裂的嘴唇，結果越舔越乾、越裂。這是因為唾液是用來滋潤口腔和消化食物的，裡面含有澱粉酶等物質，舔在唇上就好像唇上抹了一層漿糊，風一吹，水分蒸發了，使嘴唇更加乾燥，甚至乾裂流血。
2.為了適應「冬藏」，此時應適當增加睡眠時間，忌熬夜。提倡早睡，適當多睡，以達到養精蓄銳的目的。
🔴育
1.冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。
2.要預防感冒就要走向大自然，積極運動，強健體質。由於這一階段室內外溫差較大，到戶外活動時，要注意提前做好熱身運動。
🔴樂
1.要注意保持情緒的穩定、平和，起居和運動有規律。
2.走出戶外，讓可愛的冬陽照射，閒適地散步、運動和活動，可以補充人體的骨本、溫暖身心，又可以促進血液循環、提升反應能力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。