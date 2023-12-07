特企／「2023菁英鬥陣文化祭」藝陣大進擊！在地加碼領神秘好禮

菁英鬥陣盃賽事由藝人洪都拉斯、曾甜擔任主持，盛邀創意評審沈玉琳、孫德榮、趙正平、歐漢聲、潘若迪、藍波老師、顏正國等人一同選出藝陣王者！開場秀將由去年的冠軍隊伍：「家將」嘉邑山海鎮民俗藝術團、「戰鼓」齊天表演藝術團、「南獅」長興呂師父龍獅團，與知名女團選秀節目「未來少女」紫月光聯手呈現。壓軸演出將由知名表演藝術團隊「極鼓擊」與全台最LOCAL的嘻哈饒舌團體「玖壹壹」聯袂演出。
「戶外舞台」力邀金曲獎最佳樂團－血肉果汁機，及超人氣樂團－怕胖團、農村武裝青年、神棍樂團、固定客、Multiverse、曾立馨 Hug Muzik、震樂堂、跳跳糖等多組精彩卡司陣容，將傳統藝陣和新浪潮音樂完美融合。活動兩日更有豐富的「美食市集」，飽眼福、耳福也能享口福，震撼五感體驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
活動將舉辦「藝陣文化講座」，邀請專業講師進行文化分享，其中包括於台灣傳統戲劇、俗語歌謠和民俗文化等領域具有豐富經驗的林茂賢教授，帶領我們深入探索藝陣背後的故事。更不要錯過難得的「趣味互動體驗」，包括家將臉譜彩繪體驗、戰鼓教學和舞獅及神偶裝體驗等多元活動，大朋友、小朋友都能親身體驗藝陣獨特的文化。現場參與活動，還有機會獲得「純金紀念幣」、「Apple iPhone 15」、「Apple Watch」等驚喜好禮！同具傳統精髓、音樂、美食的文化慶典，鬥陣來《2023菁英鬥陣文化祭》，邀請你親身體驗台灣獨特的藝陣文化！
✧✧ 雲林鄉親好康加碼 ✧✧
於會場贈品兌換區出示身份戶籍地或居住地為雲林縣鄉親，現場即領限量神秘贈品‼️
贈品每日限量，發完為止
✧✧菁英鬥陣文化祭 ARTFUL.DOUZHEN FESTIVAL✧✧
活動日期｜12/16（六）― 12/17 (日)
活動地點｜雲林縣立體育館 ( 雲林縣斗六市大學路三段600號 )
活動費用｜免費入場
✧✧更多活動資訊請鎖定✧✧官方粉絲團