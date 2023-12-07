特企／Let’s Café巴西玫瑰鑽單品咖啡回歸　每口都是療癒時光

特企／「2023菁英鬥陣文化祭」藝陣大進擊！在地加碼領神秘好禮

▲菁英鬥陣盃將以台灣傳統藝陣家將、南獅、戰鼓競賽為基底，擴大舉辦《2023菁英鬥陣文化祭》將於12月16日至17日在雲林縣立體育館盛大登場！（圖／品牌提供）
▲菁英鬥陣盃將以台灣傳統藝陣家將、南獅、戰鼓競賽為基底，擴大舉辦《2023菁英鬥陣文化祭》將於12月16日至17日在雲林縣立體育館盛大登場！（圖／品牌提供）

本報訊

為發揚台灣傳統藝陣文化，菁英鬥陣盃將以台灣傳統藝陣家將、南獅、戰鼓競賽為基底，擴大舉辦《2023菁英鬥陣文化祭》將於12月16日至17日在雲林縣立體育館盛大登場！帶領民眾深入了解台灣獨具藝術性與深厚歷史底蘊的藝陣文化，結合文化展覽、講座、藝人表演等文化祭系列活動，讓民眾們能夠了解傳統之美與台灣文化傳承。

菁英鬥陣盃賽事由藝人洪都拉斯、曾甜擔任主持，盛邀創意評審沈玉琳、孫德榮、趙正平、歐漢聲、潘若迪、藍波老師、顏正國等人一同選出藝陣王者！開場秀將由去年的冠軍隊伍：「家將」嘉邑山海鎮民俗藝術團、「戰鼓」齊天表演藝術團、「南獅」長興呂師父龍獅團，與知名女團選秀節目「未來少女」紫月光聯手呈現。壓軸演出將由知名表演藝術團隊「極鼓擊」與全台最LOCAL的嘻哈饒舌團體「玖壹壹」聯袂演出。

「戶外舞台」力邀金曲獎最佳樂團－血肉果汁機，及超人氣樂團－怕胖團、農村武裝青年、神棍樂團、固定客、Multiverse、曾立馨 Hug Muzik、震樂堂、跳跳糖等多組精彩卡司陣容，將傳統藝陣和新浪潮音樂完美融合。活動兩日更有豐富的「美食市集」，飽眼福、耳福也能享口福，震撼五感體驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《2023菁英鬥陣文化祭》特別規劃「藝陣文化展覽」，包括展出大型家將臉譜裝置物、大型舞獅和戰鼓展示，和台灣知名藝術公仔玩具創作者 Kori & Ed 所創作結合動物與宮廟特色的公仔現場展覽，展現豐富且深具傳統藝術之美的藝陣文化資產。

活動將舉辦「藝陣文化講座」，邀請專業講師進行文化分享，其中包括於台灣傳統戲劇、俗語歌謠和民俗文化等領域具有豐富經驗的林茂賢教授，帶領我們深入探索藝陣背後的故事。更不要錯過難得的「趣味互動體驗」，包括家將臉譜彩繪體驗、戰鼓教學和舞獅及神偶裝體驗等多元活動，大朋友、小朋友都能親身體驗藝陣獨特的文化。現場參與活動，還有機會獲得「純金紀念幣」、「Apple iPhone 15」、「Apple Watch」等驚喜好禮！同具傳統精髓、音樂、美食的文化慶典，鬥陣來《2023菁英鬥陣文化祭》，邀請你親身體驗台灣獨特的藝陣文化！

​✧✧ 雲林鄉親好康加碼 ✧✧
於會場贈品兌換區出示身份戶籍地或居住地為雲林縣鄉親，現場即領限量神秘贈品‼️
贈品每日限量，發完為止

✧✧菁英鬥陣文化祭 ARTFUL.DOUZHEN FESTIVAL✧✧
活動日期｜12/16（六）― 12/17 (日)
活動地點｜雲林縣立體育館 ( 雲林縣斗六市大學路三段600號 )
活動費用｜免費入場

✧✧更多活動資訊請鎖定✧✧官方粉絲團

特企／5間南投療癒民宿快收！來場慢活小旅行　品嚐在地鮮乳美食

向永遠的瓊斯博士致敬！重溫《印第安納瓊斯》42年回憶與感動

特企／征服《夢姬》不孤單！快來把老婆帶回家

17家企業獲頒「國家人才發展獎」　人才永續不間斷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞